Ekonomi Bakanlığı çalışanlarının yüzde 40'ı kadın

ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tüm doğa gibi, doğa ve insan ürünü ekonominin de üretkenlik ve yaratıcılık üzerine kurulduğuna işaret eden Zeybekci, bu nedenle kadınların üstün yanı olan üretkenlik ve yaratıcılıklarından gelen gücü ekonomilerine entegre etmiş ülkelerin dünyanın en üretken ve en zengin ülkeleri olduğunu söyledi.

Zeybekci, iş gücüne katılımın, toplam yönetici pozisyonlarındaki kadın yöneticilerin oranının ve kadın girişimci sayısının artırılmasıyla mümkün olabileceğini vurgulayarak, Türkiye’nin de ancak bu şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşılabileceğini bildirdi.

Kadının "hayat ve başlangıç" demek olduğunu ifade eden Zeybekci, "AK Parti hükümetleri olarak kadın istihdamını artırıcı tedbirleri ve reformları birer birer hayata geçirdik. Bakanlık olarak da her zaman kadın çalışanlarımızın yanında durarak çalışma hayatında yer almalarının önünü açtık." diye konuştu.

Zeybekci, Bakanlığının istihdamda kadınlara pozitif yaklaştığını vurgulayarak, genel müdür, daire başkanı, müşavir ve ataşelerin de yer aldığı yönetici konumunda görev yapan 70 kadın personelin bulunduğunu ve başarılı kadın çalışma arkadaşlarına sahip olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bakan Zeybekci, "Bakanlığımız merkez, taşra, yurt dışı ve döner sermaye teşkilatlarındaki toplam 2 bin 376 personelin 939'u kadın çalışanlardan oluşuyor. Bu sayı da yaklaşık yüzde 40'a tekabül ediyor. Amacımız bu oranı daha da artırmak." dedi.

Şair Cahit Zarifoğlu'nun "Asıl marifet buluttaydı ama herkes yağmura şiir yazdı." dizelerini anımsatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Milletimizin bulutları değerli kadınlarımız, sabrınız, üretkenliğiniz, yaratıcılığınız ve girişimciliğinizle dün, bugün ve yarın, her zaman olduğu gibi geleceğimizi siz kuracaksınız. Şairler buluta değil, yağmura şiir yazmaya devam etsin, siz bu toplumun bulutları olarak sessizce ama gururla çalışkan ellerinizle Türkiye'yi oya oya, nakış nakış işleyecek ve yükselteceksiniz. Bu vesileyle hepinizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."