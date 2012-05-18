Ekonomi Bakanı Çağlayan:

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''AB üyeliği yolunda her türlü iki yüzlülüğe rağmen, bu konudaki 50 yıllık mücadelesini sürdüren Türkiye, bugün ekonomi ve siyasi istikrar konusunda Avrupa'ya ders vermeye başladı'' dedi.

Çağlayan, Mersin'de, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Konferans Salonu'nda, ''Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları Desteklenecek Projelerin İlanı ve Doğrudan Faaliyet Desteği'' açılışına katıldı.



Bakan Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrar sağladığına ve dünyanın her tarafıyla ticari ilişki gerçekleştiren bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

''Dünyanın Çin'den sonra ekonomisi en hızlı gelişen ülkesi olduk. AB üyeliği yolunda her türlü iki yüzlülüğe rağmen, bu konudaki 50 yıllık mücadelesini sürdüren Türkiye, bugün ekonomi ve siyasi istikrar konusunda Avrupa'ya ders vermeye başladı. Küresel kriz 10 ülkenin başını yedi. Yunanistan, hükümet kuramayınca Danıştay başkanına hükümeti teslim etti. Yunanistan'ın içinde bulunduğu durumdan kurtulması mucize. Bu sıkıntının başka ülkelere sirayet ettiğini umarım görmeyiz.''

''Türkiye IMF çıpasını attı, kendi özel sektörüne çıpasını bağladı''

Türkiye'ye 8 yılda 110.5 milyar dolarlık doğrudan yatırım olduğunu, geçen yıl 15.9 milyar dolar geldiğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bu Cumhuriyet tarihimizde 80 yılda gelen toplam yabancı sermayeden daha fazla. 110.5 milyar dolarlık doğrudan yatırımın yüzde 75-80'i Avrupa'dan geldi. Türkiye tarihinde ilk kez son 100 yıldaki en büyük krizde IMF çıpasını bir tarafa atmış, kendi ülkemizin değerlerine kendi özel sektörüne çıpasını bağlayarak, bu küresel krizde tarihi bir destan yazmıştır. IMF Başkanı'yla görüşmemde geçmişte çok eleştirdiğimi söylemiştim. IMF'yi eleştirmek yerine Türkiye'yi IMF'ye muhtaç edenleri eleştirdiğimi söyledim. Aynı Türkiye, IMF'den hiçbir destek talebi olmadan küresel krizi fırsata çeviren ülke olunca, 25 milyarlık IMF borcunu 2.3 milyar dolara düşürdü. IMF Başkanı 'ama bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. IMF memurları Türkiye sayesinde maaşlarını alıyorlar' dedi. Bugün bizi güçlü tutan, bizi diri tutan, ekonomi konusunda babayiğit şiveyle konuşmamızı sağlayan önemli iki faktör kamu borçlarının milli gelire olan oranının düşük olması, bütçe açığının Avrupa'nın 23 ülkesinden düşük olmasıdır. Türkiye'nin toplam kamu borcu, eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, her alanda yaptığımız yatırımlara rağmen, şu anda borcumuz iç ve dış borç, milli gelirin sadece yüzde 39.4'ü olmuştur. Maastricht Kriterleri'ne göre üst sınır yüzde 60. Avrupa'nın toplam borcu ise yüzde 88.''

Kamu borçlarına, dış borçlara önem verdiklerini, geçmişten gelen borçların ödenebilmesi gerektiğini anlatan Bakan Çağlayan, ''Yeni yaptığımız teşvik sistemi Adana gibi bazı illerimizi memnun etmemiş olabilir. Ama Türkiye bilmeli ki, bölgeler arası gelişmişlik sürecini ortadan kaldıracak mekanizmayı oluşturmalıyız'' dedi.

Bakan Çağlayan, şöyle devam etti:

''Doğu ve Güneydoğu'da yaşananlardan kimsenin 'bana ne' deme lüksü yok. Orada ortaya çıkan birçok çalışmadan tüm Türkiye etkileniyor. Türkiye'nin insanların doğduğu yerde doymasını sağlayacak bir mekanizmayı sağlaması lazım. Bölgesel teşvik mekanizması bunun yollarından biri. 81 ilin aynısını aynı değerde gören bir anlayışa sahibiz. İllere farklı davranma lüksümüz olamaz. Herhangi bir ilimizi başkasına tercih edemeyiz. Getirdiğimiz teşvikte önemli bir ayrıcalık var. O ilin hangi bölgede olması önem arz ediyor. Stratejik yatırımlar diye ithalatı azaltacak, ithal edilen ürünleri ülkemizde yapacak bir anlayış getirdik ve en yoğun teşviki ona getirdik. Bu yatırımı ister Adana, İstanbul'da, ister Mersin'de Maraş'ta yapsın, 5. bölge desteklerinden faydalanacak. Burada bölgesel ayrım yapmayacağız. Kim kendisine cazibe ortamı oluşturuyorsa ona göre karar alacağız. Teşvik sisteminde öncelikli sektörler belirledik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca önerilmiş turizm yatırımlarını 5 bölgede nerede olursa olsun aynı teşvik kapsamıyla destekliyoruz.''



''Türkiye'ye yatırımcı akını var''



Türkiye'ye yatırımcı akını olduğunu, kimya sektörü başta olmak üzere Türkiye'ye büyük uluslararası yatırımcılar geleceğini belirten Çağlayan, ''Avrupa çalışamaz hale geldi. Yaş ortalaması 45 oldu. Bu nedenle ciddi yatırımlar gelecek. Bizim ülkemiz 75 milyon nüfusa ve 29 yaş ortalamasına sahip. Artık biz seçiciyiz. Ülkemize gelen her yatırıma da kapımızı açmayacağız'' diye konuştu.

Mersin'in Türkiye'nin 13. büyük ihracatçı ili olduğunu ve son 9 yılda ihracatını 4'e katladığını dile getiren Çağlayan, ''Mersin'e 13. ihracatçı ili yakıştıramıyorum. Mersin'in hakkı bu değil. Daha fazla ihracat yapacak altyapıya sahip. Bunu artırmak için neler yapacağız onu konuşacağız. Adana Türkiye'nin ihracatında 11. il. Geçen yıl 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu gösteriyor ki Türkiye'nin ilk 15-16'sı içinde Adana ve Mersin var. Demek bizim ortak yapacağımız önemli sinerjiler var'' dedi.



''Teşvik sitemi uygulamasında da kalkınma ajanslarıyla ortak çalışacağız''



Teşvik sistemi hazırlıklarına başladıklarında kalkınma ajanslarıyla daha yakın diyaloğa girilmesini istediğini, böylesine önemli çalışma yapan ajanslardan bilgi almamayı eksiklik gördüklerini ifade eden Bakan Çağlayan, ''Bulundukları bölgelerde bölgesel faaliyetleriyle ve kendi elemanlarıyla birlikte bize katacağı çok şeyler vardı bunu en iyi şekilde değerlendirdik. Teşvik sitemi uygulamasında da kalkınma ajanslarıyla ortak çalışacağız. Kendimize ortak çalışma ekipleri belirledik. Gerek uygulamasında, gerek yapılmasında, gerek yapılanların sonuçlarının değerlendirilmesinde birlikte destek arayacağız'' dedi



-Vali Güzeloğlu-



Mersin Valisi ve Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu ise yaptığı konuşmada, ÇKA'nın 2006 yılından bu yana bölgesinde kaynak aktaran, doğrudan 100 milyon eş finansmanla 200 milyon TL'lik kaynağı kalkınma adına reel kesimden KOBİ'lere, sosyal faydalı derneklerden vakıflara kadar değer yaratan bir ajans olduğunu dile getirdi.

Güzeloğlu, hükümetin, kamu kaynaklarını hesapsızca, yerinde olmayan şekilde kullanan yönetim anlayışını değiştirdiğini, ajansın, doğrudan üretip, bunu sürdürene kaynak tahsis etme anlayışına hizmet ettiğini belirtti.

Konuşmalarından ardından Vali Güzeloğlu, günün anısına Bakan Çağlayan'a plaket verdi.