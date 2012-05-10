Ekonomi Bakanı Çağlayan: “Faiz lobisi yeniden faizleri yükseltmeyi amaçlıyor''

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Faiz lobisi gözünü tekrar Türkiye'ye dikerek, Türkiye'yi hak etmediği bir şekilde bir puanla karşı karşıya bırakarak, yeniden faizleri yükseltmeyi amaçlıyor'' dedi.Çağlayan, Denizli İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) Colossae Otel'de düzenlediği ''İhracatın Yıldızları 2011 Ödül Töreni''nde yaptığı konuşmada, Denizli'nin, Türkiye'nin ihracatında 8. il olmasına vesile olanlara teşekkür etti.Yaklaşık 27 yıl sanayicilik yaptıktan sonra 5 yıldır bakanlık yaptığını ifade eden Çağlayan, ''Siyaset nereye kadar gider bilmem. Ama siyaset bittikten sonra tekrar iş hayatına gireceğim'' dedi.Türkiye'nin diğer ülkelere anlatacağı çok başarı hikayesi olduğunu belirten Çağlayan, şöyle devam etti:''Biz hükümet olarak, milletimize hükmetmeye değil, hizmetkar olmaya gelmiş bir anlayış içindeyiz. Bundan dolayı bakanlık olarak bizler her zaman sizlerin hizmetkarı olmaktan onur duyacağız. Çünkü sizler Türkiye'yi büyütüyor, geliştiriyorsunuz. 10 sene önceki Türkiye'yi zaman zaman hatırlamakta fayda var. 2001 yılında 1 milyar dolar borç almak için IMF'nin kapısında gece gündüz yatan bir Türkiye vardı. IMF'den 1 milyar dolar parayı alamasa Türkiye memurunun maaşını ödeyemeyecekti. Size Milattan Önce'den, Taş Devri'nden bahsetmiyorum. O tarihte 4 haneli faizlerle karşı karşıyaydık. Türkiye'nin sadece IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu vardı. Merkez Bankası'nın kasasında 27 milyar doları vardı. Türkiye güya bir kitap atmaktan kaynaklandığı ifade edilen çok büyük bir krizle karşı karşıyaydı. Aslında o günde çiçek, leblebi bile atılsa kriz çıkacaktı. Çünkü Türkiye yanlış yoldaydı. Çünkü Türkiye'nin kamu borçları hemen hemen milli gelirinin yüzde 75'ine denk geliyordu. Bütçe disiplini diye bir şey yoktu. Aradan geçen 10 yıl içinde IMF'ye eyvallahı olmayan bir Türkiye var. 4 senedir IMF ile hiçbir anlaşma olmadan dünyanın en hızlı ikinci büyüyen ülkesi olma şerefine nail olduk. Şimdi Türkiye'nin başarısı, tüm dünyada bir başarı öyküsü olarak her yerde bizlerden konuşuluyor.''



-''(S&P) denen standardı bozulmuş ve kaçmış olan kuruluş, Türkiye'yi eski günlerine getirme çabası içinde''-

Bakan Çağlayan, konuşmasında, 3 yılda 150'ye yakın ülkeye seyahat yaptığını anlatarak, ''Gittiğimiz her yerde Türkiye mucizesinden bahsediliyor'' dedi.

Türkiye'nin artık kendisine güvenen bir ülke olduğunu dile getiren Çağlayan, şunları söyledi:

''Türkiye artık, kendisine, insanına, özel sektörüne güveniyor. Standard & Poor's (S&P) denen standardı bozulmuş ve kaçmış olan kuruluş, Türkiye'yi eski günlerine getirme çabası içinde. Artık Türkiye'den nemaları kesilmiş, faizleri kesilmiş olan faiz lobisinin büyük bir tezgahıdır bu. Eskisi gibi sömürecek bir Türkiye yok. Eskisi gibi sürekli borçlanma içinde olan bir Türkiye yok. Bu durumda faiz lobisi gözünü tekrar Türkiye'ye dikerek, Türkiye'yi hak etmediği bir şekilde bir puanla karşı karşıya bırakarak, yeniden faizleri yükseltmeyi amaçlıyor. Hevesleri kursağında kalır bunların. Artık Türkiye o günleri geride bıraktı. Türkiye'nin yeni idealleri var. 10 yıl önce, 10 dakika sonra ne olacağını bilmeyen Türkiye, şimdi 10 yıl sonrasını planlıyor.''

Çağlayan, 2023 yılının son derece onurlu bir yıl olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü. Bizim atalarımıza karşı boyun borcumuz var. 1923'te milli mücadeleyi başlatıp bugünkü bağımsızlığımızı, hürriyetimizi, istiklalimizi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için kanını akıtan bütün gazilerimize, şehitlerimize minnet borcumuz var. O gün topla, tüfekle, silahla, taşla yapılan milli mücadeleyi şimdi artık dünya ölçeğinde adeta ekonomiyle, ihracatla, üretimle, yatırımla, istikrarla yapıyoruz. Bir ülkeye giderken bırakın vize almayı, bir ülkenin girişinde polis köpeklerine arattırıldığımız günden bugüne, üzerinde şanlı şerefli ay yıldızlı bayrağımız olan pasaportlarımız ve Türk olmak bize şeref veriyor.''

-''Malkoçoğlu gibi oldum''-

Çağlayan'ın konuşmasının ardından sektörel bazda en fazla ihracat yapanlara ödülleri verildi.

Denizli Valisi Abdülkadir Demir de Ekonomi Bakanı Çağlayan'a Osmanlı döneminde askerlere pala üreten Yatağan beldesinde imal edilen kılıç hediye etti.

Kılıcı alan Çağlayan, ''S&P daha önce bu fotoğrafı görseydi, kesin böyle (Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi ile ilgili) bir yanlışlık yapmazdı. Malkoçoğlu gibi oldum'' dedi.

Törene, AK Parti Denizli milletvekilleri Nihat Zeybekci, Mehmet Yüksel, Bilal Uçar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, DENİB Başkanı Süleyman Kocasert ve işadamları katıldı.