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"Ekonomi 15 Temmuz sınavını başarıyla aştı"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisi de 15 Temmuz ve sonrasında çetin bir sınav verdi ve bu sınavı başarıyla aştı." dedi.

"Ekonomi 15 Temmuz sınavını başarıyla aştı"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisi de 15 Temmuz ve sonrasında çetin bir sınav verdi ve bu sınavı başarıyla aştı." dedi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:59
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"Ekonomi 15 Temmuz sınavını başarıyla aştı"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz." diyen Zeybekci, 15 Temmuz 2016 gecesi hainlerin hesaba katamadığı şeyin gerçekten yaşayanların yürekleri olduğunu söyledi.

Darbe girişiminde, ruhunu, vicdanını ve aklını teröristlere teslim etmiş uzaktan kumandalı hainlerin milletin emeğiyle alınan, milletin emeğiyle inşa edilen silahları, milletin göğsüne doğrulttuklarına işaret eden Zeybekci, bu kişilerin milli iradenin tecelli ettiği TBMM'yi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladıklarını anımsattı.

Bir milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomi Bakanı olarak Yüce Meclis’in bahçesinde helikopterden atılan kurşunlara hedef seçildiğini, gözü dönmüş teröristlerin aynı anda ilk defa milletin kendi oylarıyla seçtiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalıştıklarını hatırlatan Zeybekci, bu uzaktan kumandalı hainlerin, anayasal düzene bağlı millet ve kolluk kuvvetlerinin kan vererek, can vererek ortaya koyduğu gayretler sonucu adalete teslim edildiklerini anlattı.

Zeybekci, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve gazilere şifa dileklerini ileterek, "Vatan onlara minnettardır. Akıp geçen zamanda, kalbimizdeki en müstesna yer onlara ait olacaktır. Kahramanlıkları unutulmayacaktır. Onlar ki şehit oldular, gazi oldular, gerçek nefer oldular, bu hayasız akına set oldular ama boyun eğen olmadılar." diye konuştu.

Zeybekci, darbe girişiminin ertesi gününden itibaren hem siyasi cephede hem ekonomi cephesinde, 15 Temmuz'da mermiyle yapamadıkları tahribatı yapmak üzere içte ve dışta kollarını sıvayanların olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un çökeceğini, yabancı sermayenin ülke dışına kaçacağını, Türk lirasının aşırı değer kaybedeceğini söyleyen bazı kesimlerin sesinin gür çıktığını anlattı.

Bakan Zeybekci, hain darbe girişiminin ertesi günü ekonomide çarkların döndüğünü, Borsa İstanbul'un pazartesi günü olağan şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararlarında hiçbir ertelemeye gitmediğini, hatta belirsizliklerin hakim olduğu bir ortamda faiz koridorunun üst bandında yapmakta olduğu indirimlere devam ettiğini hatırlattı.

Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin günlük ihracat verilerine göre, darbe öncesindeki 11-15 Temmuz 2016 haftasında yaklaşık 2 milyar dolar olan ihracatın, darbe girişimi sonrasındaki 18-22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 12,2 artışla 2,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Darbe girişimine rağmen ekonominin 2016'da yüzde 2,9 büyüdüğünü, geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın bu yılın ilk çeyreğinde istihdam, üretim ve ihracat seferberliğiyle artarak devam ettiğini vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk ilk günlerde, olağan olarak ekonomiden endişe ediyordu, korkuyordu. Yabancı yatırımcılar ekonomide kritik sınırın aşıldığını düşünüyordu. Oysa sınırı aşmamıştık; 14 yıllık icraatlarımızla çoktan 'ekonomide sınırları değiştirmiştik'. Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisi de 15 Temmuz ve sonrasında çetin bir sınav verdi ve bu sınavı başarıyla aştı. Hainler dünyayı yanıp kül olurken izlemek ister. Oysa milletimizin içindeki volkan patlamıştı bir kere. O günden sonra daha büyük inançla ve şevkle, ülke ekonomisini yüceltmek için hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaşmak için gecemizi gündüzümüze kattık.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2017 yılı ihracatta atılım yılı, büyümede koşma yılı, turizmde toparlanma, yatırımlarda yükselme yılı olacaktı. 2016 yılının ikinci yarısında bir taraftan Türkiye demokrasisi ve ekonomisinin gücünü, Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, iş adamlarımızla beraber gerçekleştirdiğimiz seyahatlerimizde anlattık. Bir yandan da dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sisteminin hazırlıklarını tamamladık. İhracatımızı artıracak adımları uygulamaya koyduk. İhracatçımızın yol arkadaşı Eximbank’ın sermayesini artırarak, düşük maliyetli kredi hacminin genişlemesini sağladık. Bugün itibarıyla Türk Eximbank, ihracat finansmanında oran olarak dünya ikincisidir, hedefimiz birinciliktir. "

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanı Nihat ZeybekciFETÖ
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