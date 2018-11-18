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Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin

TMO Genel Müdürü Güldal: Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin

Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin

TMO Genel Müdürü Güldal: Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin

18 Kasım 2018 Pazar 19:07
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Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin

TMO Genel Müdürü Güldal, "Ekmek fiyatlarının buğday eksikliğinden artacağı endişesine mahal yok, durum kontrol altındadır. Un fiyatları bahane edilmesin." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmeğin maliyetinde buğdayın rolünün yüzde 25'i geçmediğini dile getirerek, nakliye, enerji ve işçilik gibi faktörlerin maliyeti belirlediğini söyledi. 

Un fiyatlarını kontrol etmek için 9 Ağustos'tan beri buğday stoklarını piyasaya açarak satışa başladıklarını anımsatan Güldal, tonu kasım ayı için bin 120 lira olarak belirlenen fiyatla satışlara devam edileceğini bildirdi.

"Buğday piyasası kontrol altında"

Güldal, şu ana kadar 1 milyon tona yakın buğdayı piyasaya sattıklarını vurgulayarak, kaliteli ekmeklik buğday ihtiyacı olduğu düşüncesiyle ithalat da yaptıklarına dikkati çekti. Bu buğdayın da sevkıyatı ile piyasaya arzının devam ettiğini belirten Güldal, şöyle devam etti:

"Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin. Türkiye'nin, yeni üretim dönemine kadar buğdaydan kaynaklanacak un fiyatları artışına, dolayısıyla ekmek fiyatlarında yükselişe gerekçesi yoktur. İç piyasada uncuların ihtiyacı olan buğday stoku, TMO olarak bizde ve piyasadaki tacirlerde yeterli miktarda mevcuttur. Bu piyasa kontrol altında. Stokta yeterli buğday var. Ekmek fiyatlarının buğday eksikliğinden artacağı endişesine mahal yok, durum kontrol altındadır. Un fiyatları bahane edilmesin. Yetkimiz olan ama ithal etmediğimiz buğday limitlerimiz de var."

Ekmek israfını önlemek için kampanya

Fırıncıların, un fiyatlarını gerekçe göstermesine neden olacak bir buğday sıkıntısının bulunmadığını vurgulayan Güldal, TMO olarak geçmiş yıllarda uyguladıkları Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'nın da gelecek yıl başından itibaren yeniden yürütüleceğini bildirdi.

Güldal, TMO'nun bu amaçla ülke çapında yeni bir kampanya başlatarak farkındalık oluşturacağını anlattı.

2019 dönemi hububat ekilişine ilişkin de değerlendirmede bulunan Güldal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ekim ayında yağışlarda normaline göre yüzde 24, geçen yıla göre yüzde 27 artış yaşanmıştır. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri hariç, yurdun diğer bölgeleri normaline ve geçen yıla göre fazla yağış almıştır. İç Anadolu Bölgesi'nde kışlık ekilişler yüzde 85 tamamlanmıştır. Lokal olarak bitki çıkışları başladı, çıkışlar iyi durumda. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da ekilişler yeni başladı, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nde ise devam ediyor. Akdeniz Bölgesi'nde ekiliş henüz başlamadı."

AA

Anahtar Kelimeler:
UnEkmek Fiyatları
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