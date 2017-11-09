Ekimde en fazla reel getiri dolardan elde edildi

ANKARA

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, ekimde en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ekim ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,93, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,56 ile dolardan elde edildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 2,53, külçe altın yüzde 1,18 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık mevduat faizi yüzde 0,83, BIST 100 Endeksi yüzde 1,69 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,67 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 2,16, külçe altın yüzde 0,81 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1,19, BIST 100 Endeksi yüzde 2,05 ve DİBS yüzde 3,03 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,79, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,34 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,96 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Altı aylık değerlendirmeye göre, BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,24 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,88 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en çok BIST 100 Endeksi kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,28 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,63 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.