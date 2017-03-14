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EJDER YALÇIN zırhlısı Afrika yolcusu

Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin özgün tasarımı, EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'nın (TTZA) ilk ihracat anlaşması bir Kuzey Afrika ülkesinin Savunma Bakanlığı ile imzalandı.

EJDER YALÇIN zırhlısı Afrika yolcusu

Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin özgün tasarımı, EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'nın (TTZA) ilk ihracat anlaşması bir Kuzey Afrika ülkesinin Savunma Bakanlığı ile imzalandı.

14 Mart 2017 Salı 13:25
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EJDER YALÇIN zırhlısı Afrika yolcusu

 Nurol Makina ve Sanayi AŞ'nin özgün tasarımı, sınıfında en yüksek koruma seviyesine sahip ve her türlü arazide etkin olan EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'nın (TTZA) ilk ihracat anlaşması bir Kuzey Afrika ülkesinin Savunma Bakanlığı ile imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda gerçekleştirilen zorlu çöl testlerinin EJDER YALÇIN 4x4 TTZA tarafından başarıyla tamamlanmasının ardından sözleşme imzası kararı verildi. Sipariş kapsamında EJDER YALÇIN 4x4 TTZA'lar, kapsamlı bir entegre lojistik destek paketi ile sözleşme imzalanan ülkenin hizmetine sunulacak.

Nurol Makina ve Sanayi AŞ Genel Müdürü Engin Aykol, "Yurt içinde kendini kanıtlamış bir araç olan EJDER YALÇIN, artık yurt dışında da önemli görevler üstlenecek. Nurol Makina olarak, bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Tabii bizim için önemli olan bu başarıyı devam ettirmek ve diğer pazarlara da aracımızı ihraç etmek. Mühendislik kabiliyetimiz ve Ar-Ge imkanlarımız ile yurt içinde ve yurt dışında güvenlik birimlerinin ve orduların hizmetine rakipsiz çözümler sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

EJDER YALÇIN 4x4 TTZA'nın yüksek yük taşıma kabiliyeti sayesinde, üzerine farklı faydalı yükler entegre edilebiliyor ve zırhlı muharebe, komuta kontrol, ambulans, KBRN keşif, zırhlı personel taşıyıcı, sınır gözetleme ve güvenlik, hava savunma ve mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha aracı ve benzeri birçok farklı konfigürasyonda üretilebiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Nurol MakinaEJDER YALÇINZırhlı Araç
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