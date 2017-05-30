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Ege'nin 100 büyük firması açıklandı

EBSO, üretimden satışlarda 2016 yılı performanslarına göre, bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşunu belirledi.

Ege'nin 100 büyük firması açıklandı

EBSO, üretimden satışlarda 2016 yılı performanslarına göre, bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşunu belirledi.

30 Mayıs 2017 Salı 16:09
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Ege'nin 100 büyük firması açıklandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), üretimden satışlarda 2016'da gösterilen performansa göre, bölgedeki 100 büyük sanayi kuruluşunu belirledi. Listede ilk üç sırayı TüpraşPetkim ve Philsa Philip Morris aldı.

Ege'nin ilk 100 büyük sanayi kuruluşu, EBSO'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Şirketlerin üretimden satışlarına göre yapılan sıralamada birinci Tüpraş, ikinci Petkim Petrokimya ve üçüncü Philsa Philip Morris oldu. Tüpraş 11 milyar 544 milyon lira, Petkim 4 milyar 153 milyon lira, Philsa Philip Morris ise 2 milyar 772 milyon lira üretimden satış bildirdi.

Listeye bu yıl 17 yeni firma giriş yaptı. 54 firmanın yükseldiği listede, 21 firma ise aşağı sıralara indi.

76 firma kar bildirdi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 35 yıldır aralıksız yaptıkları ilk 100 değerlendirmesinde 76 firmanın kar bildirdiğini söyledi. 

Yorgancılar, 100 büyük firmanın yüzde 75’inin kimya, gıda ve demir-çelik sektöründe yoğunlaştığına dikkati çekti.

İlk 100 firmanın 2016 yılında 63 bin 981 kişiye iş imkanı sağladığını aktaran Yorgancılar, "Yine bu firmaların borçluluk durumuna baktığımızda firmaların finansman ihtiyaçlarını yine borç alarak giderdiğini görüyoruz. Bir firma 100 lira para kazanıyorsa bunun 51 lirasını finansman gideri olarak bankaya ödemek zorunda kalıyor. Bu da firmaları zorluyor." dedi.

Yorgancılar, 2016 yılının makro ekonomik göstergelerine de değinerek, geçen yıl yüzde 2,9 büyüyen Türkiye'nin, AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında büyümede önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı. Bu büyümenin Türkiye için yeterli olmadığına dikkati çeken Yorgancılar, "Eğer her yıl yüzde 5 büyürsek işsizlik oranını sadece sabit tutan işsizliği azaltamayız. O nedenle her yıl 6 ve üzerinde büyümemiz şart." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EBSOEgenin 100 Büyük FirmasıEge Bölgesi Sanayi OdasıTÜPRAŞPetkimPhilsa Philip Morris
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