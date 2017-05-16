Ege'de yazlıkların metrekaresi 2 bin liradan başlıyor

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Ege bölgesinde öne çıkan turizm alanlarındaki yazlık konut gelişimi ve güncel fiyatlarına ilişkin çalışmalarını AA muhabiri ile paylaştı.

Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki geniş plajları, nitelikli konaklama tesisleri ve termal imkanlarıyla yaz tatili konusunda ilk akla gelen Çeşme'de yazlık konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 15-20 civarında arttığını dile getiren Maya, ilçede önceki yıl yabancılara mülk satışının başlaması sonrası konut fiyatlarındaki artış oranının yüzde 20-25 seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Maya, Çeşme'de son yıllarda yapılan yatırımların ve konsept projelerin bölgenin değerini artırdığını kaydederek, bu projelerin Paşalimanı, Reisdere, Ilıca ve Alaçatı bölgelerinde yer aldığı bilgisini verdi.

Maya, Çeşme'de konutların metrekare fiyatının 7 bin 500-10 bin aralığında olduğu bilgisini verdi.

Mordoğan beldesinde konumlu uzun zaman atıl durumda kalmış kooperatiflerin problemlerin giderilmesiyle özellikle Ankaralı yatırımcılar tarafından tercih edilmeye başlandığını dile getiren Maya, şu bilgileri verdi:

"Kooperatiflere artan taleple birlikte bölgede genellikle İskele, Bozköy ve merkez mahalleler tercih ediliyor. Arsa değerleri Urla yolunun iyileştirmesiyle 2016 yılı sonunda bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 30-40 oranında artış göstererek metrekaresi 500-750 lira seviyelerine ulaştı.

Bölgede 100-130 metrekare kullanımlı 3+1 yazlık konutlar tercih ediliyor genellikle. Dubleks yazlık konut fiyatlarında yıllık artış 2016 sonunda yüzde 15-20 civarına ulaşmış durumda. Satışların denize mesafesine ve manzarasına göre metrekaresi 2 bin ila 2 bin 750 TL seviyelerine ulaştığı söylenebilir."

Maya, Kuşadası'nda kara ve deniz ulaşımında turistik yol güzergahları üzerinde bulunmasının, kıyıların ve iklimin deniz turizmine uygunluğunun, tarihi doğal güzelliklerin ve Antik Efes Kenti ile Meryem Ana Evine yakınlığın 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de turizmin ilk geliştiği yerlerden biri olmasına zemin hazırladığını söyledi.

İlçede yazlık konut kullanımında tercih edilen yerlerin uzun yıllardır Davutlar ve Güzelçamlı bölgeleri olduğunu belirten Maya, şu bilgileri verdi:

"Davutlar bölgesinde yeni yatırımların yanı sıra konut stoku çoğunlukla 20 ve daha üzeri yıllık site içi dubleks, tripleks konutlardan oluşmaktadır. Bölgenin konutta metrekare değeri 20 ve üzeri yaştaki konutlarda 2 bin 500-3 bin 500 TL aralığında değişmektedir. Yeni inşa edilmiş sitelerde ise bu değer 3 bin 500-5 bin TL seviyesine yükseliyor.

Ortalama fiyat olarak site içerisinde, 10 yıllık, dubleks ve 120 metrekare kullanım alanına sahip yazlık bir konut 350 bin-450 bin TL aralığında, site içerisinde, yeni inşa edilmiş 180 metrekare dubleks, ortak havuzlu, denize yakın konutlar 550 bin-600 bin TL aralığında satışa konu olabilmekte. Güzelçamlı bölgesinde ise yazlık konut kullanımında müstakil yapılar öne çıkmakta. Bölgede site içerisindeki konutların ortalama birim değeri 4 bin-5 bin 500 TL aralığında değişmekte. Ortalama fiyat olarak denize sıfır, dubleks, yeni inşa edilmiş 120 metrekare kullanım alanına sahip bir yazlık konut 500 bin-600 bin TL aralığında."

Maya, yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen, otel-pansiyon kullanımı açısından çok sayıda markaya ev sahipliği yapan Bodrum yarımadasının aynı zamanda yazlık konut kullanımı açısından da gelişmiş alt bölgelere sahip olduğunu söyledi.

Bölgede konumlu villaların ortalama 400-500 metrekare arsa içerisinde konumlu 120-150 metrekare alana sahip olduğunu dile getiren Maya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Villalar yapım yılına, malzeme kalitesine, denize uzaklığı ve sahip olduğu manzaraya göre metrekaresi 6 bin ile 9 bin TL arasında değişiyor. Yalıkavak bölgesinde yüksek kesimlerde müstakil araziler içerisinde konumlu çok nitelikli ve üst kalitede A plus yazlık konutlar var. Geniş manzara olanağı bulunan ve deniz kıyısına ulaşımın rahatça sağlanabildiği konutlar üst gelir grubu tarafından tercih ediliyor. Yalıkavak bölgesinde villaların satış rakamlarının 9 bin ile 12 bin TL arasında değişiyor."