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'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

"Efsane İndirim" döneminde firmalar birçok kategoride yüzde 80'e varan indirimler sunarken, internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran fırsatçılara da dikkat edilmesi gerekiyor.

'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

"Efsane İndirim" döneminde firmalar birçok kategoride yüzde 80'e varan indirimler sunarken, internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran fırsatçılara da dikkat edilmesi gerekiyor.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:46
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'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

ANKARA - "Efsane İndirim" döneminde internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran fırsatçılara dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

Perakende satış firmaları ve e-ticaret şirketleri, "Efsane İndirim" dolayısıyla giyim, kozmetik ve elektronik gibi çeşitli kategorilerde birçok üründe yüzde 80’e varan indirim uygulamaya başlarken "e-ticaret dolandırıcılarına" karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Dijital pazarlama konularında eğitim, etkinlik ve dönüşüm danışmanlığı hizmetleri sunan ME Consultancy şirketinin kurucusu Murat Erdör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaretin gittikçe gelişmesiyle her dönemde olduğu gibi "Efsane İndirim" döneminde de sorunlarla karşılaşıldığını söyledi. Erdör, şunları kaydetti:

“Vatandaşların parasını alıp ürün göndermeyen birtakım güvenilir olmayan siteler var. Birçok marka bu dönemde indirim yaptığı için sanıyoruz ki herkes çok indirim yapıyor ama orada güvenilir olmayan markalara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar hep vardı ama 'Efsane İndirim' döneminde daha da fazlalaşıyor çünkü herkes indirim yaptığından bu dönemde daha az dikkati çekiyorlar."

Vatandaşların, bu dönemde yüksek orandaki indirimlerden şüphelenmeyip güvensiz sitelerden alışveriş yaptığına işaret eden Erdör, "Vatandaşlar güvenilir mi, değil mi siteye baksınlar, 3D sistemi var mı, ödeme sitemleri güvenilir mi, referansları sağlam mı kontrol etsinler." diye konuştu.

"Şikayet edilmesi lazım"

PWC Kıdemli Danışmanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı da "Efsane İndirim"in istismar edilebildiğinin altını çizerek, tüketicilere dikkatli olmaları ve altına imza attıkları şeyleri iyi okumaları uyarısında bulundu.

Güvenilir olmayan internet sitelerinden yapılacak alışverişin vatandaşlara daha pahalıya mal olabileceğini ifade eden Kazdağlı, "Telefonlardan kontör çalmaktan kredi kartı bilgilerinin çalınmasına kadar giden şeyler var, vadettikleri ürün gelmeyebilir. E-ticaret siteleriyle ilgili bir sorunla karşılaştıklarında tüketici şikayeti yapılması lazım. Mutlaka ilgili yerlere üşenmeden bildirilmesi lazım, bu konuda bazı tüketici dernekleri de var. Her güzel görünen şeyin üzerine hemen atlamamak gerekiyor. Güvenilir olmadığı düşünülen sitelere şifre verilmemeli, bilgiler paylaşılmamalı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Efsane IndirimGüvensiz Site
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