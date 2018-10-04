Edirne'den 'mis' gibi ihracat

Edirne'de geçmişte mahalle aralarındaki atölyelerde turistlere satış için yapılan Osmanlı'dan yadigar mis meyve sabunu, yenilikçi yaklaşımla ihraç ürünü haline geldi.

Edirne'de 17. yüzyılın ortalarında bazı evlerde hamur kıvamına getirilen, misk, amber ve gül kokuları karıştırılarak meyve şekli verilerek üretilen sabunlar, daha sonra güzel kokulu süs eşyaları olarak yayılmaya başladı.

Yıllar içinde sabunun kendine has kokusu ve özenle meyve şekilleri verilen bu hediyelikler, Edirne'de bir iş kolu haline geldi.

Günümüzde de Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslardan ya da bu işi yapanlardan mesleği öğrenen pek çok kişi, evinde mis meyve sabunu üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Küçük üreticilerin yanında bir de inovasyonu baz alan, sunumdan ambalaja, çeşitten reklama pek çok yenilikle dünyaya açılan girişimciler, istihdamın yanında ülke ekonomisine de daha fazla katkı sunuyor.

Edirne Mis Meyve Sabunları (EDMİS) Şirketi de yenilikçi üretimle kabuğunu kıran şirketlerden biri.

Evinde üreterek başladığı mis meyve sabununa inovasyon katan girişimci, kurduğu atölyede dünyanın dört bir tarafından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

EDMİS kurucusu ve imalat müdürü Can Ürenli, yaptığı açıklamada, Osmanlı'da 17. yüzyılda misk, amber ve gül esansı karıştırılarak üretilen mis meyve sabununu, 2002'de evinde eşiyle yaparak sektöre girdiğini belirtti.

Daha sonra Edirne Yeni Sanayisi'nde ufak çaplı bir atölyede üretime devam ettiğini anlatan Ürenli, 12 kişinin çalıştığı iş yerinde dünyanın birçok ülkesine mis sabunu ihraç ettiğini anlattı.

Ürettikleri sabunları İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Hindistan, Singapur, Azerbaycan, Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri'ne sattıklarını ifade eden Ürenli, "Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz de bu kadar başarılı olacağımızı düşünmemiştik. Günlük yaklaşık 5 bin sabun üretiyoruz. Şimdi 2 milyon dolarlık büyük bir proje hazırlıyoruz. Birkaç yıl içinde 2 bin metrekare kapalı alanda yeni bir tesis ve üretim hatlarıyla daha hızlı üretim yaparak ülkemize daha fazla döviz kazandıracağız. Ülkemizin dövize ihtiyacı olduğu bir zamanda böyle bir katkı sağlamak bizi de çok mutlu ediyor." dedi.

Mis meyve sabununun daha önce çok amatörce ve merdiven altlarında yapıldığını vurgulayan Ürenli, bu üretime teknoloji ve inovasyon katarak daha cazip hale getirdiklerini anlattı.

Ürünü tam hijyen şartlarında, toplam kalite ve standartlarıyla üreterek dünya ülkelerine ihrac ettiklerini vurgulayan Ürenli, ürünün boyama, fırınlama, paketleme ve tırlara yüklemeye kadar bir dizi işlem sonunda dünyaya açıldığını sözlerine ekledi.