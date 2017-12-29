Eczacıbaşı'ndan 3 yılda 1,5 milyar liralık yatırım planı

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, 2017'de 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "2018-2020 dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım planladık. Gelişme ve fırsatlara bağlı olarak ek yatırımlar mutlaka gündeme gelecektir." dedi.

2017 yılını değerlendiren ve 2018 öngörülerini paylaşan Gümrah, bu yılı temkinli bir olumlulukla planladıklarını, yıl içinde ortaya çıkan fırsatların büyük bölümünü değerlendirebildiklerini, riskleri minimum kayıpla yönettiklerini, ciro ve karlılık tarafında bütçe hedeflerini önemli oranda aştıklarını kaydetti.

Gümrah, 2017'de toplam gelirlerinin yüzde 24 büyüdüğü bilgisini vererek, "Türkiye'deki gelirlerimiz ağırlıklı olarak sektöründe pazar lideri marka ve kuruluşlarımızın başarısıyla büyüdü. Türkiye'de tüketim ürünleri pazarında talebin olumlu gelişimi ve yapı ürünleri tarafında inşaat sektöründeki büyümenin sürmesi işlerimizi olumlu etkiledi." diye konuştu.

Bu yıl hem ihracatlarını, hem de Türkiye dışındaki faaliyetlerden sağladıkları gelirleri artırdıklarını anlatan Gümrah, şunları ifade etti:

"Toplam yurt dışı gelirlerimiz 2017'de yüzde 32 büyüdü. Ciromuz içinde, yurt dışından sağladığımız gelirlerin oranı yüzde 50'yi aştı. Şimdi önümüze bakıyoruz. 2018 kolay olmayacak. En güç dönemlerde bile ülke ve özel sektör olarak ne kadar dayanıklı olduğumuzu bu yılki büyüme oranlarıyla kanıtladık. Topluluk olarak yatırım ve işlerimizi hem Türkiye hem de yurt dışında geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle Avrupa'da ki olumlu ekonomik ortamdan iyi yararlanmak önceliğimiz olacak. 2017'de 300 milyon liralık yatırım yaptık. 2018-2020 dönemi için yaklaşık 1,5 milyar lira yatırım planladık. Bu rakamlar sadece organik yatırımlarımızı kapsıyor. Öncelikli iş alanlarımızda farklı fırsatları sürekli takip ediyoruz, gelişmelere ve fırsatlara bağlı olarak ek yatırımlar mutlaka gündeme gelecektir."

"Paranın ileride daha da pahalı olacağına dair sinyaller alıyoruz"

Kur riskini nasıl yönettiklerine dair görüşlerini paylaşan Gümrah, paranın eskisine göre pahalı hale geldiğini, bugün ise ileride daha da pahalı olacağına dair sinyaller aldıklarını belirterek, "Bu da bizi kur riskini daha da etkin yönetmeye, her şeyden önce kurun yönetilebilir bir risk olduğunu unutmamaya sevk ediyor. Bu nedenle şirketlerin döviz açık pozisyonlarını öncelikle dış gelirler ve ihracat gibi doğal yollarla, ardından da özel finansal araçlarla korumaya alması büyük önem taşıyor. Biz de kur risklerimizi dış satım ve dövize dayalı gelirlerimizle belirli bir oranda doğal olarak, daha sonrasında ise ihtiyaca göre türev enstrümanlarını kullanarak yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümrah, ABD ve Avrupa merkez bankaları gibi küresel ekonomide oyun kurucu yapıların beklenenden daha hızlı ve yüksek oranlarda faiz artırmasının, büyümek için dış kaynağa ihtiyaç duyan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri yüksek maliyetli çözümler bulmaya yönlendirebileceğine dikkati çekti.

Kaynakların, daha yüksek getirili ve düşük riskli ülkelere akması olasılığının önemli bir risk olduğunu vurgulayan Gümrah, küresel ve jeopolitik belirsizliklerin birçok şirketin gündeminde yer aldığını, kendilerinin bu riskleri bütünsel bir bakış açısıyla yönettiğini söyledi.

Gümrah, stratejik pazarlarda marka yatırımlarını artırırken, Afrika ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerde ürün ve hizmetlere alan açmaya çalıştıklarını aktararak, "Yapı ürünleri grubumuz, Hindistan ve Sahra altı Afrika'da, tüketim ürünleri grubumuz ise Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yeni iş geliştirme üzerine yoğun mesai harcıyor." dedi.

"Türkiye'de bütün olumsuzluklara karşın ortaya konulan performans etkileyici"

Atalay Gümrah, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini, sanayi üretiminin güçlü olduğunu, ihracatın arttığını vurgulayarak, bu yılın yüzde 7 büyümeyle tamamlanacağını öngördüklerini bildirdi.

Türkiye'nin, dünyanın önemli ekonomileri içinde yer almaya devam edeceğini vurgulayan Gümrah, son yıllarda yaşanan bütün olumsuzluklara karşın sergilenen esneklik, irade ve ortaya konulan performansın etkileyici olduğunu sözlerine ekledi.