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ECB faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

ECB faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

08 Eylül 2016 Perşembe 14:52
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ECB faizleri değiştirmedi

 Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı ve aylık 80 milyar avro olan varlık alım hedefini değiştirmediği bildirildi.

Açıklamada ayrıca varlık alım programının 2017 Mart ayına ve gerekmesi halinde sonrası için süreceği ifade edildi.

Banka, bu yılın mart ayındaki toplantısında ekonomiyi canlandırmak, enflasyonu yükseltmek için radikal kararlar almış ve bu kapsamda mevduat faizini yüzde eksi 0,40'a, politika faizini yüzde sıfıra ve marjinal borç verme faizini de yüzde 0,25'e çekmişti.

ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından Türkiye saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta basın toplantısı düzenleyecek.

AA

Son Güncelleme: 08.09.2016 14:54
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Merkez BankasıECBSüper MarioMario DraghiING Avro BölgesiİngiltereFrankfurt
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