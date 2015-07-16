ECB faiz oranlarını değiştirmedi

FRANKFURT

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı bildirildi.

ECB, eylül ayı toplantısında ekonomiyi canlandırmak için radikal kararlar almış ve bu kapsamda yüzde 0,15 olan politika faizini yüzde 0,05'e, yüzde 0,40 olan marjinal borç verme faizini yüzde 0,30'a ve mevduat faizini yüzde eksi 0,10'dan yüzde eksi 0,20'ye çekmişti.

ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararının ardından Türkiye saati ile 15.30'da Frankfurt'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan, toplantıda bölgede uzun süreli çok düşük enflasyona karşı yeni bir tedbir planı açıklanması beklenmiyor. Ayrıca, ekonominin son durumunun, tahvil alımlarının ve Yunanistan sorununun toplantının en önemli gündem maddeleri olacağı öngörülüyor.