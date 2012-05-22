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e-Ticarette Hollanda model olacak

Maliye Bakanı Şimşek, kayıtdışı elektronik ticarete yönelik yeni bir vergi sistemi üzerinde çalışıldığını söyledi

e-Ticarette Hollanda model olacak

Maliye Bakanı Şimşek, kayıtdışı elektronik ticarete yönelik yeni bir vergi sistemi üzerinde çalışıldığını söyledi

22 Mayıs 2012 Salı 14:38
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e-Ticarette Hollanda model olacak
ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayıtdışı ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde elde edilen sonuçları paylaşmak ve hayata geçirilecek yeni adımları tanıtmak üzere, bir basın toplantısı düzenledi.

2002 yılında Türkiye'de kayıt dışı ekonominin oranının yüzde 32,4 olduğunu, son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde kayıt dışı ekonominin seviyesinin yüzde 27,7 seviyelerine düştüğünü belirten Şimşek, ''Önümüzdeki 10 yıl içinde bu oranı 5 puan daha azaltmayı hedefliyoruz'' dedi.
Hükümet olarak kayıtdışı ekonomi ile en etkin şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Şimşek, ''Bana göre kayıtdışı ekonomi ile mücadele en az terörle mücadele kadar önemlidir'' diye konuştu.

Elektronik ticaretle ilgili altyapı güçlendirilecek
Elektronik ticaret konusunda dünyada en iyi uygulamaya sahip ülkelerden birinin Hollanda olduğunu kaydeden Maliye Bakanı, Hollanda Gelir İdaresi'nin deneyimlerinden faydalanmak üzere Hollanda Hükümeti ile ortak bir projeye yapılmaya başlandığını bildirdi. Projenin amacının kayıtdışı elektronik ticaret faaliyetlerindeki vergi altyapısı oluşturmak, vergi kayıp kaçağını azaltarak elektronik ticaret yapan mükelleflerin uyumunu artırmak olduğunu kaydeden Şimşek, 2012 sonunda bu altyapı tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Kayıtlı ekonomiye geçiş için web sitesi
Bakan Şimşek, kayıtdışı ekonomi ile mücadeleyi toplumun bütün kesimlerine duyurmak ve vatandaşların katılımını sağlamak için ''www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr'' internet sitesini hayata geçireceklerini de açıkladı.

1500 vergi müfettişi
Bakan Şimşek, bu sene için 1500 yeni müfettiş yardımcısı almayı hedeflediklerini bildirdi. Şimşek, önümüzdeki birkaç yıl için de bin 500 müfettiş yardımcısı almayı hedeflediklerini kaydederek, 1500 sınırının eğitim kapasitesiyle ilgili olduğunu söyledi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:39
Anahtar Kelimeler:
E-ticaret
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