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'E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'ler seviyesinde, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler, gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lara yakın." dedi.

'E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'ler seviyesinde, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler, gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lara yakın." dedi.

28 Nisan 2017 Cuma 13:29
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'E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'

Ekonomi Bakanlığı himayesinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ana desteğiyle gerçekleştirilen "Türkiye E-ticaret Zirvesi"nde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Zeybekci, elektronik ticaretin Türkiye'de emekleme aşamasında olduğu yorumunda bulunarak, Türkiye'de başlangıç noktasında bulunan e-ticarette dünyanın geldiği noktanın kaçırılmaması gerektiğine işaret etti.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"E-ticaretle artık rakip yan komşu değil. Dünyanın herhangi bir yerindeki ayakkabı üreticisi bizim ayakkabıcımızın rakibi haline geldi. Bu trendin çok büyük bir salgın halinde arttığını görüyoruz. Dünyadaki artış hızı inanılmaz. Bugün dünyada yüzde 17-20 aralığında e-ticaretin kendi içinde artış hızı var. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payı Türkiye'de yüzde 2'ler seviyesinde, gelişmişmekte olan ülkelerde yüzde 7'ler, gelişmiş ülkelerde yüzde 10'lara yakın, Çin gibi bazı öncü ülkelerde de inanılmaz rakamlar var. Bazı özel etkinlikler de var. Mesela ABD'de yapılan bir etkinlikte bir günde yaklaşık 4 milyar dolarlık alışveriş yapılabiliyor.

Çin'de Bekarlar Gününde yapılan bir aktivitede 24 saatte bir alışveriş sitesinde 18 milyar dolarlık alışveriş yapılabiliyor. Ve o 24 saatin içinde yaptıkları 1 saatlik özel aktivite ile, 1 saatte yaptıkları ciro 5,8 milyar dolar. 18 milyar dolar demek, dünyadaki 155 ülkenin toplam ticaret hacminden daha fazla demek. Ve şu an e-ticaretin dünyadaki toplam cirosuna baktığınız zaman yaklaşık 3 trilyon dolar civarında. Yakın gelecekte 18-20 trilyon dolarlara, onlarca trilyon dolarlara ulaşacağını hayal ediyorum. Türkiye olarak bunun dışında kalmamız mümkün değil."

 "Lojistik ve kargo hizmetleri e-ticaretle birlikte çok daha başka noktalara gidecek"

Lojistik ve kargo hizmetlerinin e-ticaretle birlikte çok daha başka noktalara gideceğini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bakın dünyanın her yerinde şimdi denemeleri başladı. Kuşların sayısı kadar artan dronelarla, artık siparişleri evinize veya talep edilen her yere gönderebilir hale geliniyor. Bir gün kapınız, eviniz de elektronik hale geleceği için, evinizle iletişim kuran bir drone, sizi evinizde haberdar edecek eşyalarınızla birlikte, televizyonunuzla mesela, drone'un kapınızın önünde beklediğinin görüntüsünü göreceksiniz.

Elektronik ticaretin ödeme yöntemleri ile ilgili de daha bir çok şeyin değiştiğini göreceğiz. Dünyadaki e-ticaretin bu gelişimlerini hep beraber yaşayacağız. Yaklaşık 2,5 saatlik mesafede 1,5-2 milyarlık nüfusun olduğu, bu coğrafyanın orta yerindeki Türkiye, gelecekteki e-ticaretin tüm enstrümanlarını en iyi şekilde yerine getiren ülke olacak."

"Türkiye olarak çağı ıskalamayacağız"

Zeybekci, elektronik ticaretin içindeki elektronik ihracatın payının da artacağını söyledi.

Zeybekci buna uygun yapılanmaların da olacağına dikkati çekerek, "Elektronik ihracata uygun Türkiye İhracatçılar Meclisi de Elektronik İhracat Birlikleri de olacak, yapılanmalarımız buna uygun şekilde gerçekleşecek ve bunu da başlattık. Şu an Türkiye'deki tüm ihracatlarımızın tamamının, elektronik ihracat sitelerine üyelikleri ile ilgili maliyetlerinin yüzde 80'ine kadarını hükümet olarak destekliyoruz. İnanıyoruz ki gelecek orada artık, Türkiye olarak bu çağı ıskalamayacağız." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
E-ticaretEkonomi BakanlığıTİMNihat Zeybekci
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