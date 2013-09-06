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e-Devlet'te “borçlu” trafiği

Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay, e-Devlet Kapısı'ndan ayda ortalama 500 bin kişinin vergi ve harç borçlarını sorguladığını bildirdi.

e-Devlet'te “borçlu” trafiği

Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay, e-Devlet Kapısı'ndan ayda ortalama 500 bin kişinin vergi ve harç borçlarını sorguladığını bildirdi.

06 Eylül 2013 Cuma 13:21
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e-Devlet'te “borçlu” trafiği

ANKARA 

Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay, e-Devlet Kapısı'ndan ayda ortalama 500 bin kişinin vergi ve harç borçlarını sorguladığını bildirdi.

Dalbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı'nın hizmete açıldığı 18 Aralık 2008’den bu yana hızla büyüyerek 15.2 milyon kayıtlı kullanıcıya, 100’ü aşkın kamu kurumuna ait 800’ye yakın hizmetin verildiği büyük bir sistem haline geldiğini söyledi. e-Devlet Kapısı hizmetlerine, mobil iletişim araçlarından da ulaşılabildiğini ifade eden Dalbay,  otogar, tren istasyonu ve postane gibi halkın yoğun kullandığı mekanlarda kurulan erişim noktalarından hizmetlere erişilebildiğini belirtti.

Sistemin, belediyecilik hizmetlerini bünyesine katmaya devam ettiğini, 24 ilde 60’a yakın hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden verildiğini anlatan Dalbay, yakın zamanda elektronik kimlik kartlarıyla e-Devlet Kapısı'na erişimin mümkün olacağını ifade etti.

Adli sicil belgelerinin, e-Devlet Kapısı'ndan verilmeye başlandığını hatırlatan Dalbay, "Bir günde verilen 45 bin adli sicil belgesinden 12 bini e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır" dedi.

e-Devlet Kapısı'nın aynı zamanda vatandaşların vergi ve harç borçlarını sorgulayabildiği sistem olarak hizmet verdiğini de dile getiren Dalbay, ayda ortalama 500 bin kişinin borç sorgulamasını bu sistemden yaptığını bildirdi.

Dalbay, sistem üzerinde devam eden çalışmanın birkaç ay içinde tamamlanmasıyla internet bankacılığı ödemelerinin de elektronik ortamda daha kolay yapılmasının sağlanabileceğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 13:22
Anahtar Kelimeler:
E-Devlette “borçlu” Trafiği
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