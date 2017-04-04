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DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

Dünyada Yılın Derneği Ödülünü, NewPort Beach California 'da Dünya Yaşlılık Derneği Yönetimine David Kekich President of Bioviva teslim etti.

DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

Dünyada Yılın Derneği Ödülünü, NewPort Beach California 'da Dünya Yaşlılık Derneği Yönetimine David Kekich President of Bioviva teslim etti.

04 Nisan 2017 Salı 14:42
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DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

HABER: Nezahat Göçmen

Uzun yaşam alanındaki çalışmaları ile dünyada iyi tanınan bir otorite olan, BioViva nın başkanı ve yatırımcısı, SciCog Systems Inc in CEO su David Kekich; Yaşlılık alanındaki sosyal sorumluluk hizmetleri ve Türkiye - Amerika arasındaki işbirliği projelerinden dolayı " Yaşlılık Alanında Dünyada Yılın Derneği " ödülünü New Port Beach California ' da Düyader Başkanı Umut Çınar ve Başkan Yardımcısı Alp Sarı' ya verdi.


David Kekich kar gütmeyen bir organizasyon olan ve amacını " Insan yaşlanmasını yavaşlatarak geciktirmeye adayan " Maximum Life Vakfının " da kurucusu. Kekich halen " Amerikan Yaşlılık Derneği " ve Alcor vakfı hasta bakım ve güven fonu " yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Dünya Yaşlılık Derneğinin Uluslararası yaptığı Gönüllülük hareketine duyarsız kalamadıklarını ileten Kekich yakında , BioViva olarak Düyader ile Türkiye'de iş birlikteliği gerçekleştirerek, Umut Çınarı Global ile Akdeniz'de bir Üniversite iş birlikteliğiyle , Sağlık Turizmi başta olmak üzere bir çok alanda yatırım yapmayı düşündüklerini ilettiler. Yönetim Kurulu Üyesi Alp Sarı , bu Ödül ile iki ülkenin yakınlaşmasının yanı sıra özellikle İleri Yaşlı Sağlık Turizmi konusunda büyük sürprizlerin bizi beklediğini ilettiler.

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Son Güncelleme: 04.04.2017 14:55
Anahtar Kelimeler:
Nezahat GöçmenDünyada Yılın DerneğiDÜYADER
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