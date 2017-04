DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği

HABER: Nezahat Göçmen

Uzun yaşam alanındaki çalışmaları ile dünyada iyi tanınan bir otorite olan, BioViva nın başkanı ve yatırımcısı, SciCog Systems Inc in CEO su David Kekich; Yaşlılık alanındaki sosyal sorumluluk hizmetleri ve Türkiye - Amerika arasındaki işbirliği projelerinden dolayı " Yaşlılık Alanında Dünyada Yılın Derneği " ödülünü New Port Beach California ' da Düyader Başkanı Umut Çınar ve Başkan Yardımcısı Alp Sarı' ya verdi.



David Kekich kar gütmeyen bir organizasyon olan ve amacını " Insan yaşlanmasını yavaşlatarak geciktirmeye adayan " Maximum Life Vakfının " da kurucusu. Kekich halen " Amerikan Yaşlılık Derneği " ve Alcor vakfı hasta bakım ve güven fonu " yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Dünya Yaşlılık Derneğinin Uluslararası yaptığı Gönüllülük hareketine duyarsız kalamadıklarını ileten Kekich yakında , BioViva olarak Düyader ile Türkiye'de iş birlikteliği gerçekleştirerek, Umut Çınarı Global ile Akdeniz'de bir Üniversite iş birlikteliğiyle , Sağlık Turizmi başta olmak üzere bir çok alanda yatırım yapmayı düşündüklerini ilettiler. Yönetim Kurulu Üyesi Alp Sarı , bu Ödül ile iki ülkenin yakınlaşmasının yanı sıra özellikle İleri Yaşlı Sağlık Turizmi konusunda büyük sürprizlerin bizi beklediğini ilettiler.