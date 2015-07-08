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'Düşen petrol fiyatları piyasaya yansıyacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, 57-58 dolar bandında olan ham petrol varil fiyatının geçen aya göre yüzde 5-6 düştüğünü belirterek, "Bu 3 gün faz farkı ile piyasaya yansıyacak" dedi.

'Düşen petrol fiyatları piyasaya yansıyacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, 57-58 dolar bandında olan ham petrol varil fiyatının geçen aya göre yüzde 5-6 düştüğünü belirterek, "Bu 3 gün faz farkı ile piyasaya yansıyacak" dedi.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 14:55
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'Düşen petrol fiyatları piyasaya yansıyacak'
İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Borusan EnBW Enerji'nin Koru Rüzgar Enerji Santrali (RES) ile Mut RES yatırımlarını devreye alması, Bandırma RES'in ise kapasite artışını tamamlaması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını  yanıtladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün iç piyasaya ne zaman yansıyacağına ilişkin bir soru üzerine Yıldız, 57-58 dolar bandında olan ham petrol varil fiyatının geçen aya göre yüzde 5-6 düştüğünü söyledi.

Bunun 3 gün faz farkı ile piyasaya yansıyacağını bildiren Yıldız, "Petrol ürünlerinde, benzinde, mazotta ve motorinde bunlara mutlaka yansımalarını göreceğiz. Çünkü otomatik fiyatlama mekanizması var. Özellikle son 3 ayın da en düşük fiyatını yaşıyoruz şu anda. Bunu tüketici bir ülke olarak sevindirici buluyorum" şeklinde konuştu.

Petrol fiyatları eğer 50 dolar bandında kalırsa Türkiye'nin geçen yıla göre 13 milyar dolar daha düşük bir fatura ödeyeceğini bildiren Yıldız, petrol fiyatlarının makul seviyede kalmasının Türkiye'nin makro ekonomik büyüklükleri açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Bir soru üzerine Türk Akımı ile ilgili de konuşan Yıldız, 13 Haziran'da Bakü'de bazı kararların alındığını, bunlarla ilgili müzakerelerin devam ettiğini ifade etti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile dün 2 kez görüştüklerini açıklayan Yıldız, "Henüz sonuca ulaşmış değiliz. Aramızdaki pürüzler tamamen kaldırılmış sayılmaz, ama ümitliyiz" dedi.

Koordinatlar üzerinde yapılan çalışmaların anlaşmazlıklardan biri olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yıldız, Rusya'nın Bulgaristan ayrımından itibaren 265 kilometrelik Trakya'ya giren hattın koordinatlarını verdiğini söyledi.

Bir kısım eksiklikler olmasına rağmen çalışmaları aksatmaması için Rusya'ya fizibilite izni verdiklerini aktaran Yıldız, bunu son derece önemsediklerini, Rusya'nın da bundan dolayı müteşekkir olduğundan bahsettiğini anlattı.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 15:54
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Önce Vatan Gazetesi - Düşen Petrol Fiyatları Piyasaya Yansıyacak
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