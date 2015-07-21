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'Dünyanın ilk fındık borsası Giresun'da kuruluyor'

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yanıkoğlu, dünyanın ilk fındık borsasının Giresun'da kurulacağını bildirdi

'Dünyanın ilk fındık borsası Giresun'da kuruluyor'

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yanıkoğlu, dünyanın ilk fındık borsasının Giresun'da kurulacağını bildirdi

21 Temmuz 2015 Salı 11:24
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'Dünyanın ilk fındık borsası Giresun'da kuruluyor'

GİRESUN - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, dünyanın ilk fındık borsasının Giresun'da kurulacağını bildirdi.

GTB'ce hazırlanıp Avrupa Birliğince desteklenen Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası Projesi kapsamında, fındığın alım-satım işlemleri ilk kez elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yanıkoğlu, yürüttükleri projenin amacının kaliteli fındığı muhafaza etmek ve elektronik ortamda satışa sunmak olduğunu söyledi.

Avrupa Birliğince desteklenen projede yüzde 40 seviyesine gelindiğini dile getiren Yanıkoğlu, 2016 yılında hizmete açılması planlanan lisanslı depo ve borsada 17 bin ton fındığın depolanabileceğini belirtti.

Fındığın kalbini Giresun'a getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yanıkoğlu, "Türkiye'de ve dünyada, elektronik ortamda fındığın alınıp satıldığı bir borsa yok, bu işlemler burada olacak. Dünyanın ilk fındık borsası Giresun'da kuruluyor" dedi.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:44
Anahtar Kelimeler:
Fındıkönce Vatan
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