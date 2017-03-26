Dünyada hidroelektrik enerjide kurulu güç arttı

ANKARA

Dünyada hidroelektrik enerji alanında kurulu kapasite geçen yıl bir önceki yıla göre 31 bin 500 megavat artarak 1 milyon 246 bin megavata ulaştı.

AA muhabirinin, Uluslararası Hidroelektrik Enerjisi Kurumunun (IHA) "2017 Hidroelektrik Enerji Göstergeleri Raporu'ndan" yaptığı derlemeye göre, hidroelektrik enerjideki kapasite artışında, güvenilir ve sürekli elektrik ihtiyacının artması ile gelişmiş ülkelerin karbon salımı hedeflerine ulaşabilmek için daha çevreci kaynakları tercih etmesi etkili oldu.

Dünyada hidroelektrik enerjide en fazla kapasiteye sahip 20 ülkenin listelendiği rapora göre, geçen yıl hidroelektrik santrallerinde 4 bin 102 teravatsaat elektrik üretildi. En fazla üretim, bin 497 teravatsaat ile Asya bölgesinde gerçekleşti. Asya'yı, 709 teravatsaat ile Güney Amerika ve 702 teravatsaat ile Kuzey Amerika ülkeleri izledi.

Dünya genelinde hidroelektrikte kurulu güç geçen yıl bir önceki yıla göre 31 bin 500 megavat artarak 1 milyon 246 bin megavata yükseldi. Yeni eklenen kapasitenin 6 bin 400 megavatlık kısım pompa depolamalı hidroelektrik santrallerden, kalan 25 bin 100 megavatlık bölümü ise barajlı hidroelektrik santrallerinden oluştu.

Çin, hidroelektrik enerjide kurulu güç bakımından 331 bin megavat ile dünyada ilk sırada yer aldı. Çin'i, 102 bin megavat kurulu kapasiteyle ABD ve 98 bin megavat ile Brezilya izledi. Türkiye ise 26 bin megavatla geçen yıl dünya sıralamasında 2015'teki yerini korudu ve 9'uncu oldu.