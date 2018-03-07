Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116842
ALTIN
161.680
DOLAR
3.8000
STERLİN
5.2738
EURO
4.7105
İçimizden Biri : İclal Akça 
İçimizden Biri : İclal Akça 
"Kasap kız"
"Kasap kız"
Rıza Çalımbay ile iki farklı Trabzonspor
Rıza Çalımbay ile iki farklı...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16...
Alevlere meydan okuyor
Alevlere meydan okuyor

DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE'DEN ÇIKACAK

Universal&Partners Group İle Dümader (Dünya Markalar Derneği) arasında, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmeye aday firmaların dünyadaki devlet destekli tek markalaşma programı olan Turqualıty Programından Yararlanabilmeleri İçin, İş Birliği Protokolü İmzalandı.

DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE'DEN ÇIKACAK

Universal&Partners Group İle Dümader (Dünya Markalar Derneği) arasında, yurt dışında Türkiye’yi temsil etmeye aday firmaların dünyadaki devlet destekli tek markalaşma programı olan Turqualıty Programından Yararlanabilmeleri İçin, İş Birliği Protokolü İmzalandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:17
71 Okunma
DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE'DEN ÇIKACAK

NEZAHAT GÖÇMEN


 

Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markaları ile global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığı ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacı ile oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabetçi ortam ile rekabetin ülkelerin kalkınmalarında kilit rol oynamaya başlaması yeni bir ekonomik düzeni ortaya çıkarmıştır. İşte günümüzde bu yeni ekonomik düzen içinde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, uluslararası arenada yer almak isteyen firmaları daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. Böyle bir ortamda, Türkiye’nin rekabet edebilme yeteneğini arttırabilmesi için, yeni bir vizyon programına ihtiyaç duyulmuş ve “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile TURQUALITY programı hayata geçirilmiştir.

TURQUALITY, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılmasının ötesinde bir vizyon programıdır. TURQUALITY, Türk markalarını global ölçekte geliştirerek, 2023 Hedefleri doğrultusunda ülkemizin ihracatını arttırarak “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmeyi misyon edinmiştir. TURQUALITY programının amacı, şirketlerin tüm süreçlerindeki verimliliğini arttırarak onlara ulusal ve uluslararası rekabet avantajı oluşturmaktır.

Bu kapsamda, Universal&Partners Group ile halihazırda Başkanlığını yürütmekte olan Umut ÇINAR tarafından 2011 yılında Ankara'da kurulan DÜMADER (Dünya Markalar Derneği)  arasında imzalanan iş birliği protokolü ile, uluslararası arenada yer almak isteyen firmalara TURQUALITY konuları kapsamında verilecek hizmetler ile, firmaların kurumsal alt yapılarını güçlendirerek tüm süreçlerinde verimliliklerinin arttırılması ve firmaların belirlenen performans unsurlarında yetkinliklerini arttırarak kabul edilebilir düzeye getirilmesi, dolayısı ile yapılan bu spesifik iyileştirmeler ile birlikte çok önemli rekabet avantajları elde etmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dünya MarkalarıTürkiyeDümaderönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu
Merkez Bankasının faiz kararı belli oldu
TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu açıklandı
TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu açıklandı
10 yılda 4 milyon 175 bin kadın istihdam edildi
10 yılda 4 milyon 175 bin kadın istihdam edildi
Ekonomi Bakanlığı çalışanlarının yüzde 40'ı kadın
Ekonomi Bakanlığı çalışanlarının yüzde 40'ı kadın
HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık
HGS ve OGS'yi 458,3 milyon kez kullandık
Her 10 kişiden 7'si kredi kartını ödeme aracı olarak görüyor
Her 10 kişiden 7'si kredi kartını ödeme aracı olarak görüyor
Tasarım Vadisi geliyor
Tasarım Vadisi geliyor
TKDK'den aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurdu
TKDK'den aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurdu
Küresel petrol talebi artacak
Küresel petrol talebi artacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ