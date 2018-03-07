DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE'DEN ÇIKACAK

NEZAHAT GÖÇMEN





Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markaları ile global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığı ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacı ile oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

Küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabetçi ortam ile rekabetin ülkelerin kalkınmalarında kilit rol oynamaya başlaması yeni bir ekonomik düzeni ortaya çıkarmıştır. İşte günümüzde bu yeni ekonomik düzen içinde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları, uluslararası arenada yer almak isteyen firmaları daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. Böyle bir ortamda, Türkiye’nin rekabet edebilme yeteneğini arttırabilmesi için, yeni bir vizyon programına ihtiyaç duyulmuş ve “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile TURQUALITY programı hayata geçirilmiştir.

TURQUALITY, firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu olarak konumlandırılmasının ötesinde bir vizyon programıdır. TURQUALITY, Türk markalarını global ölçekte geliştirerek, 2023 Hedefleri doğrultusunda ülkemizin ihracatını arttırarak “Türk Malı” imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmeyi misyon edinmiştir. TURQUALITY programının amacı, şirketlerin tüm süreçlerindeki verimliliğini arttırarak onlara ulusal ve uluslararası rekabet avantajı oluşturmaktır.

Bu kapsamda, Universal&Partners Group ile halihazırda Başkanlığını yürütmekte olan Umut ÇINAR tarafından 2011 yılında Ankara'da kurulan DÜMADER (Dünya Markalar Derneği) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile, uluslararası arenada yer almak isteyen firmalara TURQUALITY konuları kapsamında verilecek hizmetler ile, firmaların kurumsal alt yapılarını güçlendirerek tüm süreçlerinde verimliliklerinin arttırılması ve firmaların belirlenen performans unsurlarında yetkinliklerini arttırarak kabul edilebilir düzeye getirilmesi, dolayısı ile yapılan bu spesifik iyileştirmeler ile birlikte çok önemli rekabet avantajları elde etmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.



