İSTANBUL

Dünyanın önde gelen insan kaynakları danışmanlık şirketlerinden ManpowerGroup'un "Ücretli İş gücü Endeksi" araştırmasına göre, Türkiye, iş gücü verimliliğinde dünya genelinde 4'üncü sırada yer alıyor.

ManpowerGroup, dünya genelindeki 75 ülkenin ücretli iş gücünün durumunu ölçtüğü yıllık Ücretli İş gücü Endeksi (CWI) araştırmasını 4'üncü kez yayınladı.

İş gücünün kaynak, işe alım ve sürdürülebilirliği gibi tüm kriterler dikkate alındığında dünya genelinde 12'nci sırada olan Türkiye, içerisinde bulunduğu Avrupa, Orta Doğu & Afrika (EMEA) bölgesinde ise ilk 5'e girdi.

Mevcuttaki ücretli kalifiye iş gücünün, ortaya çıkan veya yok olmaya başlayan iş gücü trendleri karşısındaki sürdürülebilirliğine göre yapılan "İşgücü Mevcudiyeti" sıralamasında ise Türkiye 46'ncı sırada yer aldı.

İş gücünün uygun maliyeti sıralamasında dünyada 18'inci olan Türkiye’de ortalama aylık ücret 500 dolar olarak gösterilirken, ortalama en düşük ücret ise saatlik 2,42 dolar olarak belirlendi.

Türkiye, ücretli iş gücünde uygulanan regülasyonlar açısından listede 41'inci sırada yer alırken, iş gücü verimliliğinde ise dünyada 4'üncü sırada bulunuyor. İşverenin bir çalışana ödeme yaptığı süre içerisinde sergilediği verimliliğin yapıldığı sıralamada Norveç, Güney Afrika ve Tayvan gibi ülkeler Türkiye’nin gerisinde kalırken, ABD de ilk sıradaki yerini kaybederek 7'nci sıraya geriledi. Türkiye'nin önünde yer alan ülkeler ise sırasıyla Yeni Zelanda, Singapur ve İsviçre oldu.

Amerika ve Avrupa'dan hiçbir ülke ilk 5'e giremedi

Endeksin dünya kategorisinde Amerika ve Avrupa’dan hiçbir ülke ilk 5'e giremedi. Türkiye’nin 12'nci sırada olduğu dünya geneli sıralamasında ilk 5'te yer alan ülkeler sırasıyla Yeni Zelanda, Singapur, Filipinler, İsrail ve Hindistan oldu. Sıralamada ayrıca Çin, Türkiye'nin gerisinde, 13'üncü sırada yer aldı. Türkiye'nin 5'inci sırada bulunduğu EMEA bölgesinde ise ilk 4 içerisinde bulunan ülkeler İsrail, İrlanda, İngiltere ve Güney Afrika oldu.

İş gücü verimliliği açısından dünya 4’üncüsü olan Türkiye’nin önünde yer alan ilk 3 ülke Yeni Zelanda, Singapur ve İsviçre olarak sıralandı.

"Türkiye, yatırımlar açısından büyük potansiyel"

Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, araştırmanın yatırım yapacak şirketlerin stratejilerini belirleme konusunda önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir evi satın alacağınız zaman sadece fiyatına bakmazsınız. O evin bulunduğu yeri, vergisi, çevresindeki kamu hizmetleri, komşuları gibi birçok kriteri de dikkate alırsınız. Aynı şey şirketlerin büyümek için yaptıkları pazar seçimlerinde de söz konusu. Rekabet şartlarının her geçen gün daha da sertleştiği günümüzde, şirketler yeni pazarlara girerken özellikle istihdam konusunda daha detaylı bilgilere ihtiyaç duyuyor. Örneğin, bir çağrı merkezi için yatırım yapılacak ülkede düşük ücretler ilk bakışta bu kararı vermek için yeterli görülebilir. Ancak bu ülkedeki çalışanların yetenek durumu, jeopolitik şartları ve diğer kriterler devreye girdiğinde tablo tamamen değişebilir."

Şirketlerin başarılı işlere imza atmak için istihdam dünyası ile ilgili daha detaylı bilgilerden istifade etmesi gerektiğini belirten Hatipoğlu, Türkiye'nin genel sıralamada bölgesinde ilk 5'te, iş gücü verimliliği sıralamasında ise dünya genelinde 4'üncü sırada olmasının, ülkenin yabancı yatırımlar açısından büyük bir potansiyeli olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.