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Dünya Ekonomik Forumu İstanbul'da

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na 20 ülkeden yaklaşık 50 hükümet temsilcisi katılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu İstanbul'da

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na 20 ülkeden yaklaşık 50 hükümet temsilcisi katılıyor.

05 Haziran 2012 Salı 09:31
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Dünya Ekonomik Forumu İstanbul'da
İSTANBUL - Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu İstanbul'da başladı.
Swissotel'de düzenlenen foruma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile AB Bakanı Egemen Bağış da katılıyor.
İki gün sürecek Dünya Ekonomik Forumu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrasya Zirvesi, 1971 yılında İsviçre'nin Genova kentinde kurulan organizasyonun 42 yıllık tarihinde en geniş coğrafyayı kapsayan özel zirve olması sebebiyle bir ilk.
Dünya Ekonomi Forumu'nun İstanbul toplantısına 70 farklı ülkede toplam 1100 katılımcı kayıt kayıt yaptırdı. Azerbaycan, Gürcistan ve Tunus'un aralarında bulunduğu 20 ülkeden en yüksek seviyede yaklaşık 50 hükümet temsilcisi toplantıya katılıyor.
İki gün boyunca sürecek oturumlara dünyanın dört bir yanından 650 iş dünyası temsilcisi, 180 Üst Yönetici katılacak. Toplantıya ayrıca 70 farklı ülkeden toplam 80 genç küresel liderin katılımı olacak.


Son Güncelleme: 05.06.2012 01:32
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