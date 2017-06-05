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Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 0,5 puan artırarak yüzde 3,5'e yükseltti. Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisini 0,5 puan artırarak yüzde 3,5'e yükseltti. Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.

05 Haziran 2017 Pazartesi 10:05
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Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme beklentilerini yükseltti

Dünya Bankası, "Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP)" raporunun Haziran 2017 sayısını yayımladı.

Rapora göre, Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisi 0,5 puanlık artışla yüzde 3,5’e yükseltildi. Türkiye’nin 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,1’e revize edildi.

Dünya Bankası’nın Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri ocak ayında yayınlanan bir önceki GEP raporunda, 2017 için yüzde 3, 2018 için yüzde 3,5 ve 2019 için yüzde 3,7 olarak belirlenmişti.

Türkiye, yapılan yukarı yönlü revizyonlarla raporda büyüme beklentileri en fazla yükseltilen ülke oldu.

"Türkiye’nin küresel ekonomideki rolü arttı"

GEP raporunda, Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Türkiye’den oluşan en büyük 7 gelişen ülkenin toplam büyümesinin 2018 itibarıyla uzun vadeli ortalamasını aşacağı kaydedildi.

"Bu grup, zaman içinde küresel ekonomide giderek büyüyen bir role oynamaya başladı" denilen raporda, söz konusu ülkelerin daha hızlı büyümesinin hem diğer gelişen ülkeleri hem de küresel ekonomiyi pozitif etkilediği belirtildi. 

Küresel büyüme beklentileri değiştirilmedi

Dünya Bankası, GEP raporunun Haziran 2016 sayısında, küresel ekonomiye yönelik beklentilerini ise revize etmedi. 

ABD'nin tahmini aşağı, Avro Bölgesi ve Japonya'nınki yukarı 

Gelişmiş ekonomilerin başında gelen ABD'nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 2,2’den yüzde 2,1’e çekilirken, 6 ay önce yüzde 1,8 ve yüzde 1,7 olarak açıklanan 2018 ve 2019 beklentileri ise değiştirilmedi.

Avro Bölgesi'ne ilişkin 2017 tahminini yüzde 1,5’ten yüzde 1,7’ye çıkaran Dünya Bankası, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik tahminlerini de yüzde 1,4’ten yüzde 1,5’e yükseltti.

Gelişmiş ülke grubundaki en büyük yukarı yönlü revizyon ise Japonya’ya yönelik oldu. Ülkenin 2017'ye ilişkin büyüme beklentisi yüzde 0,9’dan yüzde 1,5’e çıkarıldı. Japonya'nın gelecek 2 yıla yönelik büyüme beklentisi de 0,2’şer puan artırılarak sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 0,6 olarak belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünya BankasıKüresel Ekonomik BeklentilerGEP
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