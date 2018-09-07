'Dünya 2008 krizinden ders almadı'

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomisti Dr. Piergiuseppe Fortunato, 2008'deki "Lehman Brothers" krizinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen dünya piyasalarının bundan ders almadığını belirterek, "Avrupa ekonomisinde rakamlara baktığınızda Amerika'dan daha kötü bir senaryo ile karşılaşacaksınız. Geçen yıl BM olarak hazırladığımız raporda belirttiğimiz gibi bu ekonomik iyileştirmenin yavaş olmasındaki en büyük sebep AB ülkeleri tarafından imzalanan ekonomik politika paketidir." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Birlemiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından gerçekleştirilen "Uygulamalı Endüstriyel Politikalar" yaz okulunda eğitim vermek üzere İstanbul'da bulunan Piergiuseppe Fortunato, küresel krizinin onuncu yıl dönümünde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

2008'deki krizden sonra küresel ekonominin giderek hassasiyet kazandığını ve kırılganlaştığını ifade eden Fortunato, "2007 mali çöküşünün başladığı noktayı bulmak zor. Kökleri tartışmasız 12 yıla kadar geri dönüyor. 1995 yılında, Bill Clinton'un yönetiminin Topluluk Yeniden Yatırım Yasası'nda yapılan değişikliklerle uygun fiyatlı ve uygun fiyatlı bir gündem vermesiyle başladı denilebilir. Bu on yıllık süreçte, krizi kolaylaştıran yapısal sorunların birçoğunun sabit olduğu konusunda yaygın bir inanç var gibi görünüyor. Dünyadaki bankaların kaldıraçlarını azaltmak için bir dizi yönetmelik getirildi. Bunların hala etkili olamadığı açıktır." dedi.

ABD'de ekonomik durgunluk

ABD ekonomisine de değinen Fortunato, "Geçtiğimiz hafta Fed (Amerikan Merkez Bankası), kısa ve uzun vadeli borçlanma maliyetleri arasında daralan makasla birlikte ABD'de ekonomik durgunluk riskinin artabileceğine dair kapsamlı bir rapor yayınlayarak piyasaları uyardı. Ekonomik krizin onuncu yıl dönümünde yayınlanan bu araştırma üç aylık ve 10 yıllık ekonomik verim arasındaki farkın derinlemesine analizine dayanıyor. Rapor korumacı politikalar yürüten Trump Amerikası için bir sinyal niteliğinde." diye konuştu.

2008 krizinin benzerinin kapıda olduğuna dikkati çeken Fortunato, "ABD'deki ekonomiyi iyileştirme politikalarının şu andaki durumu yetersiz. 10 yıl önceki krizi önleyecek politikalar iyi belirlenmemiş ki şu an halen kırılgan bir ekonomi örneği görüyoruz. 2008'deki Lehman Brothers krizinden bu yana on yıl geçmesine rağmen piyasaların henüz ders almadığı ortada. Önümüzdeki yıllarda, bu belki 2 yıl belki 5 yıl sonra, 2008'dekinden daha ciddi bir kriz yaşanabilir." dedi.