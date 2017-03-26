Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
İngiliz polisi: Tek başına saldırdı
İngiliz polisi: Tek başına saldırdı
Hong Kong'da seçim
Hong Kong'da seçim
ZIMBA'dan yeni albüm müjdesi
ZIMBA'dan yeni albüm müjdesi
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını...

Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi

TESK Genel Başkanı Palandöken düğün sezonuyla piyasaların hareketleneceğini belirterek "2017 düğün sezonunda 650 bin çiftimizin evlenmesi ve düğünlerin ekonomiye 13 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi

TESK Genel Başkanı Palandöken düğün sezonuyla piyasaların hareketleneceğini belirterek "2017 düğün sezonunda 650 bin çiftimizin evlenmesi ve düğünlerin ekonomiye 13 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

26 Mart 2017 Pazar 15:01
15 Okunma
Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi

ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, düğün harcamalarının mobilya, beyaz eşya, kuyumculuk, matbaacılık, düğün salonu ve kuaför işletmeciliği, tekstil, pastacılık, çiçekçilik ve emlakçılık gibi birçok sektöre canlılık getirdiğini vurgulayarak, mobilya, beyaz eşya ve ev aletleri sektörlerindeki vergi indirimlerinin devam etmesi gerektiğini kaydetti. 

Düğün sezonuyla piyasaların hareketleneceğine dikkati çeken Palandöken, en düşük maliyetli düğünün 20 bin lirayı bulduğuna işaret etti.

Palandöken, ÖTV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesi halinde bu sezon 650 bin çiftin evlenmesini öngördüklerini belirterek, böylelikle ekonomiye 13 milyar liralık katkı sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

Düğün öncesinde yaşanan maddi zorluklar ve harcamalar yüzünden sıkıntı çeken çiftlere yardımcı olunması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Maddi harcamalar sebebiyle aile hayatına adım atacak genç çiftlerin yaşadıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için verilen devlet destekli evlilik kredileri uzun vadeli ve sıfır faizli ya da oldukça düşük faizli olmalıdır. Aile hayatına adım attıklarında kredi öderken de zorluk yaşamamaları için faizler düşük tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DüğünEkonomiBeklentiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunmada yerlileştirme atağı
Savunmada yerlileştirme atağı
Dünyada hidroelektrik enerjide kurulu güç arttı
Dünyada hidroelektrik enerjide kurulu güç arttı
4,5G'de 'son taksit' dönemi
4,5G'de 'son taksit' dönemi
Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım
Doğalgazda '81 ilde 81' hedefi için geri sayım
Bütçemin 2 yakası bir arada
Bütçemin 2 yakası bir arada
Asya'dan gelen yatırımlar arttı
Asya'dan gelen yatırımlar arttı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ