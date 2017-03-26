Düğünlerden ekonomiye 13 milyar liralık katkı beklentisi

ANKARA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, düğün harcamalarının mobilya, beyaz eşya, kuyumculuk, matbaacılık, düğün salonu ve kuaför işletmeciliği, tekstil, pastacılık, çiçekçilik ve emlakçılık gibi birçok sektöre canlılık getirdiğini vurgulayarak, mobilya, beyaz eşya ve ev aletleri sektörlerindeki vergi indirimlerinin devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Düğün sezonuyla piyasaların hareketleneceğine dikkati çeken Palandöken, en düşük maliyetli düğünün 20 bin lirayı bulduğuna işaret etti.

Palandöken, ÖTV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesi halinde bu sezon 650 bin çiftin evlenmesini öngördüklerini belirterek, böylelikle ekonomiye 13 milyar liralık katkı sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

Düğün öncesinde yaşanan maddi zorluklar ve harcamalar yüzünden sıkıntı çeken çiftlere yardımcı olunması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Maddi harcamalar sebebiyle aile hayatına adım atacak genç çiftlerin yaşadıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için verilen devlet destekli evlilik kredileri uzun vadeli ve sıfır faizli ya da oldukça düşük faizli olmalıdır. Aile hayatına adım attıklarında kredi öderken de zorluk yaşamamaları için faizler düşük tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.