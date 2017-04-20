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'DTÖ anlaşması ticarette maliyetleri düşürecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın küresel ticarete yılda 1 trilyon dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor." dedi.

'DTÖ anlaşması ticarette maliyetleri düşürecek'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın küresel ticarete yılda 1 trilyon dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor." dedi.

20 Nisan 2017 Perşembe 14:01
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'DTÖ anlaşması ticarette maliyetleri düşürecek'

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, küresel ticarete yılda 1 trilyon dolar civarında katkı sağlaması beklenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın önemli bir fırsat olduğunu belirterek, anlaşmanın etkisiyle üye ülkelerin toplam ticaret maliyetlerinde yüzde 14,3 düşüş beklendiğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, gümrük ve ticaret bölge müdürleri ve gümrük müdürleriyle bir araya geldi.

Tüfenkci, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin 2002'de 100 milyar doların altında gerçekleşen dış ticaret hacminin, 341 milyar dolar seviyesine yükseldiğini, böylece dünya ticaret hacminden yüzde 0,67 pay alan Türkiye'nin, bugün yüzde 1,15 pay düzeyine ulaştığını ifade etti.

"İşlem sürelerini azaltmalıyız"

Tüfenkci, Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi'nde geçen yıl Türkiye'nin 136 ülke arasında 59. sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Geldiğimiz seviyelerin çok daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 2023, 2053, 2071 gibi hedefleri dikkate aldığımızda daha çok çalışmamız, daha etkin yönetim metodlarını uygulamamız, daha yenilikçi yaklaşımları ortaya koymamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Endekse ilişkin rapora göre, Türkiye'de sınır işlemlerinin tamamlanması için gereken sürenin ihracatta 16 saat, ithalatta ise 41 saat olarak ölçüldüğünü belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Gümrüklerde işlem sürelerinin kısaltılması, ticaret hacmi üzerinde önemli rol oynayacaktır. İthalatta işlem süresinin yüzde 10 kısaltılması, ticareti yüzde 6,3 artırıyor. Bölge sayısının yüzde 10 azaltılmasının ticareti yüzde 11 artıracağı yönünde çalışmalar var. Üst orta gelir grubunda yer alan ülkelerin ticaret maliyetlerinin, sınır işlemlerinin kolaylaştırılmasıyla yüzde 3,6, ticaret ve gümrük süreçlerinin otomasyonuyla da yüzde 2,8 düşeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla bu alanlardaki etkin çalışmalarımızı sürdürmemiz, ülkemizin ticaret maliyetlerini azaltacaktır."

"Kapılarınızı daima açık tutun"

Gümrük müdürlerinden, vatandaşları dinlemelerini ve empati kurmalarını isteyen Tüfenkci, "İnsan ve çözüm odaklı çalışın, kapılarınızı daima açık tutun. Vatandaşların hayatının kolaylaştırılması ve temel kamu hizmetlerine rahatça erişimin sağlaması, kamu yönetiminin ana misyonudur. Reform ve icraatlarımız, insan odaklı bir anlayışla, yatırım, istihdam ve üretimi önceleyen, refahın daha adil paylaşımını öngören bir Türkiye hedefine hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
DTÖ AnlaşmasıGümrükMaliyet
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