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Draghi'den enflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, enflasyonu baskılayan faktörlerin geçici olduğunu ancak enflasyonun hedefe geri dönüşünden emin olabilmek için para politikasında sürekliliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Draghi'den enflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, enflasyonu baskılayan faktörlerin geçici olduğunu ancak enflasyonun hedefe geri dönüşünden emin olabilmek için para politikasında sürekliliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

27 Haziran 2017 Salı 19:12
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Draghi'den enflasyon açıklaması

FRANKFURT

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB tarafından merkez bankacılığı konusunda Portekiz’de düzenlenen forumda bir konuşma yaptı. Draghi, bankanın resmi sitesinde yayımlanan konuşmasında finansal krizden yıllar sonra gelişmiş ekonomiler arasındaki ekonomik performansın cansız olduğunu ifade etti.

Şu an ise küresel toparlanmanın sıkılaştığına ve genişlediğine işaret eden Draghi, politika üreticilerinin karşı karşıya olduğu temel sorunun, bu yeni büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Draghi, ECB’nin uyguladığı para politikalarının çalıştığına ve enflasyon üzerindeki tüm etkilerinin kademeli olarak gerçekleşeceğine ilişkin emin olabileceklerini vurgulayarak, "Ancak bunun için politikamızın kalıcı olması gerekiyor ve politika parametrelerini, ekonomik koşulların iyileştirilmesi için nasıl ayarladığımız konusunda ihtiyatlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mario Draghi, enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin üç mesajla özetlenebileceğini ifade ederek, bunları "Birincisi, para politikasının etkili olduğuna ve iletim sürecinin işe yarayacağına olan güven. İkincisi bütün işaretler şimdi Avro Bölgesindeki güçlenmeyi ve genişlemeyi işaret ediyor. Üçüncüsü deflasyonel unsurların yerini enflasyonel unsurlar aldı." şeklinde sıraladı.

Hala enflasyonun gidişatını baskılayan faktörler olmasına karşın bunların şu anda merkez bankasının tipik olarak gözlemleyebileceği geçici faktörler olduğunu belirten Draghi, "Ancak, enflasyon dinamiklerinin dayanıklı olması ve kendi kendini idame ettirebilmesi için önemli miktarda parasal duruşa ihtiyaç var. Dolayısıyla, enflasyonun hedefe geri dönüşünden emin olabilmemiz için para politikamızda sürekliliğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
DraghiEnflasyonAvrupa Merkez Bankası
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