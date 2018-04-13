Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110235
ALTIN
176.377
DOLAR
4.0949
STERLİN
5.8462
EURO
5.0514
D&R satılıyor
D&R satılıyor
Bir başkaldırı hikayesi
Bir başkaldırı hikayesi
Yarın Miraç Kandili
Yarın Miraç Kandili
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak

D&R satılıyor

Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandı.

D&R satılıyor

Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandı.

13 Nisan 2018 Cuma 10:22
0 Okunma
D&R satılıyor

Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) 440 milyon liraya Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandığını duyurdu.

Doğan Şirketler Grubu Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, tamamı ödenmiş 50 milyon TL sermayesinde, yüzde 100 paya sahip oldukları doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞ'nin (D&R) sermayesinde sahip oldukları payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440 milyon TL bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye AŞ arasında bugün tarafları bağlayıcı bir ön protokol imzalandığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğan Şirketler GrubuD&RDoğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama AŞTurkuvaz TK Kitap Ve Kırtasiye AŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İTO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı yarın seçilecek
İTO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı yarın seçilecek
Motorinin litresine 13 kuruş zam
Motorinin litresine 13 kuruş zam
Enerji sektöründen 5 milyon ağaç
Enerji sektöründen 5 milyon ağaç
'Süper teşvik'le 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
'Süper teşvik'le 5 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
ATO Başkanı Baran: Teşviklerin etkisini kısa zamanda göreceğiz
ATO Başkanı Baran: Teşviklerin etkisini kısa zamanda göreceğiz
Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yan sanayi yerli otomobil için hazır
Yan sanayi yerli otomobil için hazır
Konut kredisi faizleri 8,5 yılın zirvesinde
Konut kredisi faizleri 8,5 yılın zirvesinde
Borsa güne yatay seyirle başladı
Borsa güne yatay seyirle başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ