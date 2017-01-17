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Dört işsizden biri genç

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aralık ayında toplam 2 milyon 372 bin 38 oldu.

Dört işsizden biri genç

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aralık ayında toplam 2 milyon 372 bin 38 oldu.

17 Ocak 2017 Salı 13:31
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Dört işsizden biri genç

ANKARA - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aralık ayında toplam 2 milyon 372 bin 38 oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 52,1'i erkek, yüzde 47,9'u kadınlardan oluşurken yüzde 24,6'sının ise 15-24 yaş grubundakiler olması dikkat çekti.

Yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin de etkisiyle işsizlik, dünyadaki birçok ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de önemli sorunu olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı Ekim 2016 dönemine ilişkin işsizlik oranının yüzde 11,8 düzeyinde olması, gözleri işsizlik sorununa ve İŞKUR'a çevirdi.

Açık iş sayısı 2 milyon 105 bin 436'yı buldu

Geçen yılın aralık ayında İŞKUR'a kayıtlı iş gücü sayısı 4 milyon 465 bin 327, kayıtlı işsiz sayısı ise 2 milyon 372 bin 38 kişi oldu.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 52,1'i erkek, yüzde 47,9'u kadınlardan oluştu. Yaş gruplarına göre bakıldığında ise kayıtlı işsizlerin yüzde 24,6'sının 15-24 yaş grubundakiler olması dikkati çekti. Yaklaşık dört işsizden birinin genç olması, gençlerin istihdam sorununu da gündeme getirdi.

Kuruma 2016'nın ocak-aralık döneminde 3 milyon 316 bin 884 başvuru yapılırken işverenlerce bildirilen açık iş sayısı 2 milyon 105 bin 436'yı buldu.

789 bin 133 kişi açık işlere yerleştirdi

Geçen yıl Kurum tarafından 789 bin 133 kişi açık işlere yerleştirdi.

İŞKUR'un sunduğu danışmanlık faaliyeti, Mesleki Eğitim Kursu, İşbaşı Eğitim Programı gibi programlardan faydalananlardan ilgili dönemde işe yerleşenler "İŞKUR Etkisiyle İşe Yerleştirilenler" olarak ayrıca sınıflandırıldı. Bu şekilde geçen yıl toplam 1 milyon 361 bin 987 kişi iş sahibi oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
IşsizİşkurGenç
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