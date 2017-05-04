Domateste ihracat başladı

Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, ilçede 14 bin 500 dönüm arazide domates üretimi yapıldığını ve bu yıl yaklaşık 175 bin ton ürün hasadının gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

Domates üretiminin 4 bin dönümlük kısmının serada, kalanın ise açık alanda yapıldığını ifade eden Türer, şu anda üreticiden kilosu 2,70 ile 3,10 liradan alınan domatesin Irak'a ihracatının başlamasının da sevindirici olduğunu ifade etti.

Çileğiyle ünlü Silifke'nin, domates üretiminde de iddialı bir konumda olduğunu vurgulayan Türer, şöyle konuştu:

"Üretimin yaklaşık üçte birini ihraç ederek, 30 milyon lira değerinde ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayacağız. Sera domatesinin arılarla döllenmesini sağlıyoruz. Arıların döllediği domates dolgun, şekli düzgün, rengi koyu ve ağır oluyor. Verimin artması yanında üreticiler hem hormonsuz hem de ağır domates ürettiği için daha fazla kazanıyor. Dolayısıyla hem üretici memnun kalıyor, hem de kaliteli ürün satın alan tüketicinin içi rahat ediyor. Temennimiz fiyatların düşmemesi ve Rusya ile sorunun çözülüp oraya da ürünleri ihraç etmek."

Türer, yaklaşık 5 bin ailenin domates üretimiyle uğraştığını, binlerce kişinin de ekiminden hasat edilmesine kadar geçen süreçte çalışarak aile bütçelerine katkı sağladığını aktardı.