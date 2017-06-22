Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99676
ALTIN
141.621
DOLAR
3.5161
STERLIN
4.4526
EURO
3.9259
Best Model’in Yeni Gözdesi Fatih
Best Model’in Yeni Gözdesi Fatih
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Mehmet Reşat Bulut
Mehmet Reşat Bulut
Çoruh'un gerdanlıkları
Çoruh'un gerdanlıkları
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü

Domatesin kilogramı 1 liraya düştü

Seradaki üretim döneminde marketlerde kilogramı 10 lirayı bulan domateste, fiyatlar, tarla hasatlarının başlamasıyla 1 liraya kadar geriledi.

Domatesin kilogramı 1 liraya düştü

Seradaki üretim döneminde marketlerde kilogramı 10 lirayı bulan domateste, fiyatlar, tarla hasatlarının başlamasıyla 1 liraya kadar geriledi.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:06
29 Okunma
Domatesin kilogramı 1 liraya düştü

Seradaki üretim döneminde marketlerde kilogramı 10 lirayı bulan domateste, fiyatlar, tarla hasatlarının başlamasıyla 1 liraya kadar geriledi.

Adana'da, özellikle Karataş ve Yüreğir ilçelerindeki tarlalarda üretimi yapılan domates, kentte bu sene yaklaşık 33 bin dönümlük arazide ekildi.

Hasadı süren ve özellikle yurt içi tüketimde kullanılan Adana domatesinde hasatların yoğunlaşmasıyla ürünün fiyatında da düşüş yaşandı.

Yaklaşık 1,5-2 ay önce marketteki fiyatı 10 liraya kadar yükselen ürünün fiyatı marketlerde 1 liraya kadar geriledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, açık alanda yetiştiği için Adana'da domatesin ucuz olduğunu belirterek, "Domatesin tarlada şu anda toptan fiyatı 50 kuruş. Türkiye'deki bütün tüketicilerimizin gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir domates bu. Kentin genelde güney bölgesinde domates ekiliyor. Yaklaşık 33 bin dönümlük alanda ekimi yapıldı. Şu anda tarla domatesi çıktı, tarladan 50 kuruşa alınan ürün markette 1 liradan satılıyor." dedi.

Çiftçilerin bu sene rekolte konusunda sıkıntı yaşamadığını ifade eden Doğan, "Verim olarak sıkıntı yok. Bu yıl 200 bin ton ürün bekliyoruz. Fiyatlar her geçen gün aşağı iniyor, 50 kuruşun da altına inerse çiftçi para kazanamayacak." değerlendirmesini yaptı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de kişi başına 5,5 gram altın düşüyor
Türkiye'de kişi başına 5,5 gram altın düşüyor
Cep telefonunda 'faturalı' tercihi artıyor
Cep telefonunda 'faturalı' tercihi artıyor
Piliç döner, ihracatçının yüzünü güldürdü
Piliç döner, ihracatçının yüzünü güldürdü
Çiftçi kaydında son tarih 30 Haziran
Çiftçi kaydında son tarih 30 Haziran
Booking.com'la ilgili yeni gelişme
Booking.com'la ilgili yeni gelişme
THY'ye '2017 Skytrax'te 4 ödül
THY'ye '2017 Skytrax'te 4 ödül

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ