Domatesi Belarus'a, kirazı Almanya'ya sattık

Türkiye'den yılın ilk yarısında 1 milyon 536 bin ton sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirildi. Domates ihracatında ilk sırada Belarus yer aldı, en çok kiraz Almanya'ya satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk 6 ayında 873 milyon dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildi. Bu dönemde 310 milyon dolarlık (584 bin ton) narenciye, 291 milyon dolarlık (613 bin ton) taze sebze, 272 milyon dolarlık (339 bin ton) taze meyve ihracatı yapıldı. Böylece yılın ilk yarısında yapılan sebze ve meyve ihracatı toplam 1 milyon 536 bin tona ulaştı.



Yılın ilk yarısında yaş meyve ve sebzeler arasında en çok ihraç edilen ürün 157 milyon dolarla (315 bin ton) domates oldu. Domatesi 138 milyon dolarla (51 bin ton) kiraz-vişne, 120 milyon dolarla (160 bin ton) limon, 81 milyon dolarla (185 bin ton) portakal, 59 milyon dolarla (67 bin ton) biber, 55 milyon dolarla (116 bin ton) mandarin, 54 milyon dolarla (124 bin ton) greyfurt, 39 milyon dolarla (75 bin ton) nar, 24 milyon dolarla (42 bin ton) kabak, 18 milyon dolarla (33 bin ton) şeftali takip etti.

En fazla ihracat Irak'a

Söz konusu dönemde Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında 155 milyon dolarlık (419 bin ton) ihracatla Irak ilk sırayı alırken, bunu 110 milyon dolarla Almanya, 92 milyon dolarla Rusya, 70 milyon dolarla Romanya, 52 milyon dolarla Ukrayna, 48 milyon dolarla Belarus, 41 milyon dolarla Suudi Arabistan, 40 milyon dolarla Gürcistan, 26 milyon dolarla Bulgaristan ve Hollanda izledi.

Geçen yıl listenin ilk sırasında 451 milyon dolarla Rusya yer alıyordu. Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alan Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranda düştüğü görüldü.

Irak'a tatlı, Rusya'ya ekşi

Narenciye ihracatının yüzde 30'u (92 milyon dolar) Irak'a gerçekleştirilirken, bu ülkeyi 45 milyon dolar ve yüzde 15 payla Rusya, 31 milyon dolar ve yüzde 10 payla Ukrayna takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde Türk portakal ve mandalinasını en çok tercih eden ülke Irak oldu. Limon ve greyfurt ihracatında ise ilk sırada Rusya yer aldı.

Bu dönemde Irak, Türk portakalına 51 milyon dolar, mandalinasına 21 milyon dolar öderken, Rusya Türk limonuna 33 milyon dolar, greyfurtuna 12 milyon dolar harcadı.

Irak, portakal ve mandalinanın yanı sıra nar, şeftali ve karpuzun ihracatında da birinci sırada yer alırken, Rusya kabak ve patlıcana rağbet gösterdi.

İhracat şampiyonu Belarus oldu

Bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin en çok satışını yaptığı ürün olan domatesi en fazla Belarus tercih etti. Bu ülke yılın ilk yarısında 30 milyon dolarlık Türk domatesi ithal etti.

Türk kirazına ve sivri biberine en çok Almanya para harcarken, kırmızı biberini, hıyarını ve çileğini en çok Rumenler yedi.

Türkiye'nin siyah çayını en çok ihraç eden ülke ise Belçika oldu.