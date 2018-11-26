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Domates üreticisinin gözü aralıkta

SERA-BİR Başkanı Müslüm Yanmaz, "Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz." dedi.

Domates üreticisinin gözü aralıkta

SERA-BİR Başkanı Müslüm Yanmaz, "Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz." dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:13
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Domates üreticisinin gözü aralıkta

ŞANLIURFA -  Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm Yanmaz, domates üreticilerinin aralık ayını beklediklerini belirterek, "Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz." dedi.

Yanmaz, bir dönem Türk-Rus ilişkilerinde gündemi uzun süre meşgul eden domates ihracatında kısıtlamanın geçen yıl kaldırıldığını hatırlatarak, bu durumun olumlu yansımalarının olduğunu söyledi.

"Domates en önemli ihraç ürünümüz"

Yanmaz, ihracattan ümitli olduklarını bildirerek,"Domates en önemli ihraç ürünümüz. İhracatla ilgili kısıtlamalar kalktı. Bundan dolayı mutluyuz. Ülkemizde sera domateslerinde sezon yeni başladı. Özellikle ısıtmalı seracılıkta kasım ayı içerisinde ilk hasatlar yapıldı. Bu hasatla ihracata yönelik çalışmalarımızı artırdık. Avrupa Birliği ülkeleriyle 30 Nisan'a kadar bu ürünü alacaklarına ilişkin anlaşmalar yaptık. Rusya ile ilgili de bir problemimiz yok. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde Rusya'nın domatesle ilgili ambargosu kalktı. Bu dönem genelde ilk ürünlerin çıktığı dönem. Şu anda piyasalarda domates fiyatlarında bir düşüş yaşanıyor. İç piyasadan salkım domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Bu durum tüketiciler açısından sevindirici. Aralık ayıyla domates ihracatı hız kazanır, çünkü bu dönemde Avrupa'da domates bitiyor. Azerbaycan'dan Rusya'ya giden ürünlerde de azalma olacak. Kasım ayının ortalarından nisan ayına kadar domates Türkiye dışında neredeyse dünyanın hiçbir yerinde yok. O yüzden bugün itibarıyla ihracattan ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

"300 milyon dolar ihracat hedefi"

Sera üreticileri olarak en kaliteli ve sağlıklı ürünü yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Yanmaz, Türkiye'de kasım-nisan döneminde 35 bin dekar alanda domates yetiştirildiğinin altını çizdi.

Üretime devam ettiklerini belirten Yanmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biraz daha ümitliyiz. Hem ülke ekonomisi rayına oturmaya başladı hem de ihracata dönük Rusya pazarlarının açık olması bizi gerçekten ümitlendiriyor. Biz hem ihracat yapacağız hem de yeni sera yatırımlarıyla üretime destek olmaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bitkinin üretimine devam ettirebilmesi için sera 15 derecenin altında olmamalı. Biz bu olanaklara sahibiz. Bu sayede daha kaliteli domates elde ediliyor. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliğine üye 12 bin dekarlık seralardan yaklaşık 200 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. Ayrıca diğer üreticilerden de 100 milyon dolar geleceğini düşünürsek toplam kışlık domates üretiminden yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
SERA-BİR Başkanı Müslüm YanmazDomates
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