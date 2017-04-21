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'Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı'

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Satıcı, Rusya'nın Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamaları devam ettiği halde bölgelerinden yapılan yaş sebze meyve ihracatının arttığını söyledi.

'Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı'

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Satıcı, Rusya'nın Türk tarım ürünlerine yönelik kısıtlamaları devam ettiği halde bölgelerinden yapılan yaş sebze meyve ihracatının arttığını söyledi.

21 Nisan 2017 Cuma 14:48
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'Domates ihracatımız kısıtlamaya rağmen yüzde 44 arttı'

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Birlik'te düzenlediği basın toplantısında, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın başından bu yana yapılan ihracatın 500 milyon doları aştığını söyledi. 

İhracatta 2017 için koydukları 1,6 milyar dolar hedefini, yıl sonunda aşacaklarını dile getiren Satıcı, bölgelerinden yapılan yaş sebze meyve ihracatının, 2017 başından bu zamana kadar geçen süreçte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 arttığını bildirdi.

Satıcı, "Son yıllarda dünyada, özellikle bulunduğumuz coğrafyada ticaret yapmak zorlaştı. Bu ortamda ülke ve bölge ihracatımızın artmış olması büyük bir başarı. Rusya'nın uyguladığı kısıtlamaların mayısta kaldırılabileceği yönündeki açıklamalar bizleri heyecanlandırıyor. Mayıs içinde bu durum gerçekleşirse bölge ihracatına büyük katkısı olur." dedi.

Mustafa Satıcı, "B" planları olmasına rağmen Rusya pazarını kaybetmek istemediklerini dile getirdi.

Bölge ihracatının son 10 yılda istikrarlı bir şekilde arttığına dikkati çeken Satıcı, en çok yaş sebze meyve ve mermer dış satımı yaptıklarını söyledi.

Yaş sebze meyve ihracatının 153 milyon dolara yükseldiğini, madencilik sektörünün ihracatının ise 123 milyon doları aştığını anlatan Satıcı, bu sektörleri kimyevi maddeler ve mamuller, ağaç-orman ürünleri, demir ve demir dışı metallerin izlediğini belirtti.

Satıcı, Batı Akdeniz'in en fazla ihracat yaptığı ülkenin mermer dış satımından dolayı Çin olduğunu ve bu ülkeye ihracatın 65 milyon dolara yaklaştığını ifade etti.

Rusya sıralamaya giremedi

Rusya'nın, Türkiye'ye yönelik kısıtlamalar devam ettiği için en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer almadığını söyleyen Satıcı, şunları kaydetti:

"En fazla yaş sebze meyve ihracatı yapılan ülkeler Romanya, Belarus, Almanya, Bulgaristan ve Ukrayna. Şu ana kadar 59 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. 2016'da toplam 151 ülkeydi. Yıl sonunda bu rakamları yakalamayı, hatta geçmeyi hedefliyoruz. Rusya krizine bağlı olarak başta Ortadoğu olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Heyetlerimiz gidiyor. Özellikle Rusya'nın almadığı ürünleri bu ülkelere göndererek değerlendirdik. Kısıtlama devam ettiği halde yaş sebze ve meyve ihracatımız artış gösterdi. Özellikle domates ihracatında yüzde 44'lük artış kaydedildi."

AA

Anahtar Kelimeler:
Batı Akdeniz İhracatçılar BirliğiYaş SebzeIhracat
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