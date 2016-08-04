Domates fiyatları düşecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre domates, temmuzda fiyatı en çok artan ikinci ürün oldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, haziran ayındaki sıcaklardan başta domates olmak üzere birçok sebze ve meyvenin etkilendiğini söyledi. Aşırı sıcakların ürünlerin rekoltesini olumsuz etkilediğini dile getiren Seyyar, " Örneğin üzümde erken hasat oldu. Bu fiyat artışı iklimsel. Sıcaklardan dolayı bir miktar rekolte düştü. Rekoltede yaşanan bu düşüş nedeniyle tarladan pazara ürün akmayınca fiyat artışları kaçınılmaz oldu." diye konuştu.

Domateste rekolte kaybınının, geçen yıla göre yüzde 15-20 civarında tahmin ettiklerini anlatan Seyyar, "Şu an üreticide seçme pazar domatesinin kilogramı 40-45 kuruş civarında. Bu fiyat geçen yıl 25-30 kuruş seviyesindeydi. Fiyat artışı geçici bir durum. Güneydeki hasat sürüyor, İzmir ve Manisa ovalarında hasat başladı. Balıkesir ve Bursa'da da yakında başlayacak. Fiyat kendiliğinde 1 hafta 10 gün içinde dengeye gelecek." dedi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Cüneyt Doğan ise "Şu anda Antalya'da fiyatlar normale dönmeye başladı. Antalya halinde domatesin kilogram fiyatı 1 lira ile 1,2 lira arasında değişiyor." diye konuştu.