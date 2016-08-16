Dolar/TL son bir ayın en düşüğünde

Dün güne yatay başlayan ve 2,9614'e kadar yükselen dolar/TL, gün içinde küresel piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesinin desteğiyle 2,9390'a kadar geriledi.

Bugüne yüzde 0,25 düşüşle başlayan dolar/TL, küresel risk iştahındaki artış ve dolara olan talebin azalmasıyla gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesi olan 2,9312'yi gördü. Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla 2,9320 seviyesinden alıcı buluyor. Avro/TL yüzde 0,25 artışla 3,2978'den, sterlin/TL ise yatay bir seyirli yüzde 3,7880'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de TÜFE, sanayi üretimi ve konut piyasasına ilişkin verilerin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 2,9255 seviyesinin destek, 2,9450 - 2,9550 seviyelerinin direnç konumunda olacağını tahmin ediyor.