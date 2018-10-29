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Dolar/TL son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:39
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Dolar/TL son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Geçen hafta, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,8745'e kadar yükselen dolar/TL, haftayı 5,5928'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne ise düşüşle başladı. Yüzde 1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla yüzde 1'i aşan kayıpla 5,5361 seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 azalışla 6,3117, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kaybıyla 7,1051 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin arttığını kaydetti.

Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.

AA

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DolarTL
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