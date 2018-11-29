Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95286
ALTIN
203.308
DOLAR
5.1546
STERLİN
6.5842
EURO
5.8636
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Sarıyer'de yol çöktü
Sarıyer'de yol çöktü
Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük seviyesine geriledi
Dolar/TL, son 16 haftanın en...
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı
14. hafta heyecanı başlıyor
14. hafta heyecanı başlıyor

Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5,2030 ile 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5,2030 ile 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:23
7 Okunma
Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük seviyesine geriledi

İSTANBUL 

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasının ardından etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 5,2030 ile son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dün 5,28 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Fed Başkanı Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları sonrası düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 5,2234'ten tamamladı.

Powell, ülke ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 3 civarında büyümeye devam ettiğini, işsizlik oranının yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine yakın seyrettiğini belirterek, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandı.

Powell'ın, "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğunu" söylemesini, "Fed'in faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği" şeklinde değerlendiren piyasalarda, dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Bugüne de azalışla başlayan dolar/TL, 5,2030 ile 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,2110'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 değer kazancıyla 5,9430, sterlin/TL de yüzde 0,03 artışla 6,7020'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi, dün günü 1,1370'ten tamamlaması sonrası bugün 1,1380 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, Powell'ın "güvercin" olarak değerlendirilen açıklamaları ve düşüş eğilimindeki petrol fiyatlarının TL'yi desteklemeye devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesi piyasalardaki pozitif seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 5,10 ve 5,00 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 5,40'ın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dolar/TL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Soğan fırsatçılarını takip ediyor olacağız
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Soğan fırsatçılarını takip ediyor olacağız
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 
Cep telefonunda taksit sayısı artırıldı
Cep telefonunda taksit sayısı artırıldı
Almanya istihdamda İsveç'in ardından AB'de ikinci sırada
Almanya istihdamda İsveç'in ardından AB'de ikinci sırada
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Su ve meyve suyunda 300 milyon dolar ihracat hedefi
Su ve meyve suyunda 300 milyon dolar ihracat hedefi
Türk savunma sanayisi ürünlerine Pakistan'da yoğun ilgi
Türk savunma sanayisi ürünlerine Pakistan'da yoğun ilgi
AB ihracatı 36 milyona iş sağlıyor
AB ihracatı 36 milyona iş sağlıyor
Kredi kartı taksit düzenlemesi yürürlükte
Kredi kartı taksit düzenlemesi yürürlükte

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ