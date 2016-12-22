Haftaya primli başlayan

dolar/TL

, 3,50'nin üzerinde hızlanan yükselişi ile 3,5464'e kadar çıktı.

Geçen hafta, üst üste 6 hafta süren yükseliş trendini sonlandıran dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,87 değer kaybederek 3,4871'den kapanmıştı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) kararları ile geniş bant içinde dalgalı bir seyir izleyen döviz kurlarının, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarına odaklandığı belirtiliyor.

Dolar/TL yeni haftaya artışla başladı ve açıklanan büyüme verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından hızlanan yükselişi ile 3,5474'ü gördü. Saat 10.30 itibarıyla dolar/TL yüzde 1,6 artışla 3,5415'ten, avro/TL yüzde 1,6 primle 3,7430'dan ve sterlin/TL ise yüzde 1,7 yükselişle 4,4590'dan alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü Fed, perşembe günü BoE'nin kararlarının döviz kurlarının seyri üzerinde ana belirleyici olabileceğini belirtiyor. Fed'in faizleri 25 baz puan artırmasını, BoE'nin ise faiz değişikliğine gitmeyeceğini tahmin eden analistler, Fed üyelerinin 2017 yılına ilişkin öngörüleri ve Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaların en önemli gündemi olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5620'nin direnç konumunda olduğunu, 3,5000 ve 3,4770 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA