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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 4,2560 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, 4,2560 seviyesinde işlem görüyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:07
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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 4,2560 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta, küresel piyasalarda doların diğer para birimlerine karşı değer kazanması ve yurt içinde enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden ve 4,2903 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, haftayı 4,2308'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4,2560’tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 5,0820, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kazancıyla 5,7640'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da tüketici güveni ve perakende verileri ile ABD-Çin ticaret görüşmelerinden çıkabilecek haberlerin takip edileceğini belirtiyor.

Hafta genelinde ise yarın Almanya’da sanayi üretimi ve perşembe günü de ABD'de enflasyon ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının, yatırımcıların odağında olacağına değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,24'ün aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışların etkisini artırabileceğini, 4,29'un ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLIngiltere Merkez Bankası
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