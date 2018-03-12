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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,8110 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 3,8110 seviyesinde dengelendi.

12 Mart 2018 Pazartesi 10:10
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Dolar/TL haftaya yükselişle başladı

Geçen hafta boyunca 3,7866-3,8291 bandında işlem gören dolar/TL, cuma günü ABD'de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisine karşın ortalama saatlik kazançlar verisinin tahminlerin altında kalmasının ardından gerileyerek haftayı yüzde 0,30 azalışla 3,8109'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,03 azalışla 3,8110 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 düşüşle 4,6951'den, sterlin/TL de yatay bir seyirle 5,2813'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi ile ilgili düzenlemelerde ülke ve şirket bazlı esnekliklerin olabileceğini söylemesi ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle 90,4 seviyesine yükselmesini ardından, bugün yüzde 0,05 azalışla 90,1 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde 1,2273'e gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,23'ün üzerinde bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLEkoomi
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