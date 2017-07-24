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Dolar/TL haftaya yatay başladı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 3,5370 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL haftaya yatay başladı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 3,5370 seviyesinde dengelendi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:50
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Dolar/TL haftaya yatay başladı

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 3,5370 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, 3,5428 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 3,5362'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 3,5370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 4,1275'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,21 artışla 4,6042'den alıcı buluyor.

İki haftadır değer kazanan ve Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi ise güne Asya piyasalarında düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında, 1,1659 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5240 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 3,5450 ve 3,5650 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

AA

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DolarTL
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