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Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,8510 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,8510 seviyesinde dengelendi.

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:50
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Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

ABD'de vergi reformuna ilişkin belirsizliklerin artması ile doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel geçen hafta düşüş kaydeden dolar/TL, cuma günü yüzde 0,19 gerileyerek haftayı 3,8620'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3,8510 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 4,4880'den, sterlin/TL de yüzde 1 gerileyerek 5,0450'den işlem görüyor.

Analistler, açıklanan eylül ayı cari işlemler açığı verisinin 4,53 milyar dolar ile beklentileri aşmasının, döviz kurlarının düşüş eğilimini sınırladığını belirtiyor. Bu hafta boyunca ABD'de vergi reformuna ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 ve 3,8220 seviyelerinin destek, 3,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA

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DolarTL
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