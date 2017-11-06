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Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,8820 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,8820 seviyesinde dengelendi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:34
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Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 3,8820 seviyesinde dengelendi.

Jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayındaki faiz artışı beklentilerine bağlı olarak dolar cuma günü, özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar/TL de buna paralel cuma günü yüzde 2,34 artarak haftayı 3,8876'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 3,8820 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,10 düşüşle 4,5091’den, sterlin/TL de yüzde 0,22 gerileyerek 5,0740’tan işlem görüyor.

Analistler, Kuzey Irak ve Suriye'deki gerilimlere, Suudi Arabistan ve Yemen'deki gelişmelere ilişkin tedirginliklerin de eklenmesinin küresel piyasalardaki dolar talebini artırdığını, ayrıca geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan istihdam raporundaki veriler sonrası Fed'in aralıkta faiz artıracağı beklentilerinin yüzde 92'nin üzerinde bulunduğunu, bunun da doları desteklediğini kaydetti.

Bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9100 ve tarihi zirvesi konumundaki 3,9422'nin direnç, 3,8400 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DolarTLAbd Merkez Bankası
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