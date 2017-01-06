İSTANBUL - Dolar/TL, dün gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,6396'ya kadar yükseldikten sonra, gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,56 primle 3,5924'ten tamamladı.

Bugüne dolar endeksindeki yükselişe paralel artışla başlayan dolar/TL, 3,6251 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,85 yükselişle 3,6226'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,61 artışla 3,8330 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,58 primle 4,4860'tan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti. Tarım dışı istihdam artışına ilişkin beklentinin 175 bin seviyesi olduğuna dikkati çeken analistler, bugünkü verinin beklentileri karşılaması ya da aşması durumunda Fed'in mart toplantısında faiz artışına gitme ihtimalinin güçlenebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,5950 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 3,6400 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını dile getirdi.

AA