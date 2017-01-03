İSTANBUL

Dolar/TL, açıklanan enflasyon verisinin ardından 3,57'nin üzerini gördü.

Dolar/TL, dün 2017'nin ilk işlem gününde ABD ve İngiltere piyasalarının tatil olması nedeniyle düşük hacimle 3,5280- 3,5460 bandı arasında yatay bir seyir izledi ve günü 3,5454 seviyesinden tamamladı.

Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, açıklanan 2016 yılı enflasyon verisinin yüzde 8,53 ile piyasa beklentilerini aşmasının ardından yükselişe geçerek 3,5756'yı gördü. Dolar/TL saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 3,5730'dan alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,8 primle 3,77370 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,9 artışla 4,3946'dan işlem görüyor.

AA

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de ISM İmalat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan 3,5250 seviyesinin destek, 3,5700 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.