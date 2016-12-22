Bugüne Asya piyasalarında 3,4450 seviyesinden başlayan dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında sınırlı bir şekilde yükselerek, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 3,4550 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 primle 3,7040 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,1 artışla 4,3735'ten alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açık iş sayısı ile Almanya'da sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL kuru için 3,4690 ve 3,5000 seviyelerinin direnç, 3,4300 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.
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