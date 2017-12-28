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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından yüzde 0,12 artışla 3,8210 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından yüzde 0,12 artışla 3,8210 seviyesinde dengelendi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:02
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Dolar/TL güne yükselişle başladı
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Dün 3,81-3,83 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3,8169 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,12 değer kazanarak 3,8210 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 4,5635 ve sterlin/TL de yüzde 0,4 artışla 5,1390 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, geride kalan Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle kurların dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyebileceğini, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceği bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80'in önemli destek konumuna geldiğini ve bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,75'in gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 3,85'in ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TLDolarAvroEkonomi
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